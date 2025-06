Leapmotor al MIMO 2025 con T03 e C10 REEV: l’innovazione elettrica in mostra

Leapmotor, la principale start-up cinese nel settore dei veicoli a nuova energia (NEV), sarà protagonista al Milano Monza Motor Show 2025 (MIMO), evento automobilistico capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori, media e operatori del settore. In programma dal 27 al 29 giugno 2025, Leapmotor presenterà due modelli strategici per il mercato europeo: la city car T03 e il SUV C10 REEV (Range Extended Electric Vehicle). Entrambi verranno esposti e saranno disponibili per test drive presso l’autodromo di Monza.

Il MIMO, evento a ingresso gratuito, offrirà tre giorni di pura passione e adrenalina automobilistica in un Autodromo Nazionale Monza trasformato in una vera e propria città dei motori a vocazione fortemente dinamica e animata da eventi ed esibizioni mozzafiato. Questa manifestazione rappresenta la vetrina ideale per presentare le ultime innovazioni in tema di mobilità sostenibile, design e tecnologia.

Per quanto riguarda i modelli presentati, la T03 è una city car 100% elettrica progettata per offrire la massima efficienza in città senza rinunciare a comfort, tecnologia e sicurezza. Vanta un’eccellente abitabilità, un tetto panoramico da 42 pollici, un sistema infotainment con schermo touch da 10,1″, mirroring smartphone e comandi vocali. Con una lunghezza di 3,62 metri, è perfetta per la guida cittadina e il parcheggio in spazi ridotti. *Il divertimento di guida è assicurato, grazie ai 95 CV e una batteria di 45 kWh che garantisce un’autonomia fino a 265 km WLTP e fino a 395 km in città. La ricarica rapida dal 30% all’80% richiede circa 36 minuti.*

Al contrario, il C10 Range Extended EV è un SUV che combina la trazione elettrica di 215 CV con la flessibilità di un motore a benzina utilizzato esclusivamente come generatore, garantendo un’autonomia totale di oltre 970 km.* Questo veicolo offre equipaggiamenti premium e un comfort di un livello superiore, con soluzioni intelligenti ed ergonomiche, un tetto panoramico per la massima vivibilità e una valutazione di 5 stelle Euro NCAP per eccellere anche nella sicurezza.

Dal 27 al 29 giugno 2025, Leapmotor invita tutti i visitatori del MIMO a scoprire e provare i propri modelli, per una nuova mobilità elettrica: intelligente, tecnologia all’avanguardia, accessibile e senza compromessi.