Leapmotor amplia la gamma del SUV C10 con le nuove versioni Long Range e AWD

Leapmotor prosegue la propria espansione nel mercato italiano con l’introduzione di due nuove varianti del suo SUV elettrico di punta, la C10. A partire dal 23 gennaio 2026, sono ufficialmente ordinabili in Italia le nuove C10 Long Range e C10 AWD, modelli che arricchiscono la gamma esistente offrendo più autonomia, potenza e tecnologie all’avanguardia.

Entrambe le versioni si basano su un’architettura elettrica avanzata a 800 Volt, sviluppata per ridurre le perdite energetiche e ottimizzare le prestazioni dinamiche. Grazie a questa piattaforma di ultima generazione, il SUV è in grado di usufruire della ricarica ultra-rapida, passando dal 30% all’80% della batteria in soli 22 minuti, anche in condizioni climatiche avverse e senza necessità di preriscaldamento. Un risultato che posiziona Leapmotor come uno dei nomi emergenti nel panorama dei veicoli elettrici di nuova generazione.

Sul fronte del design e degli interni, la C10 mantiene le proporzioni equilibrate e lo stile moderno che l’hanno caratterizzata fin dal debutto. L’abitacolo è spazioso e dotato di tecnologie di connettività di nuova generazione, oltre a sistemi di assistenza alla guida che accentuano comfort e sicurezza. Il risultato è un SUV elettrico concepito per soddisfare esigenze diverse: dalla mobilità quotidiana fino ai lunghi viaggi fuori città.

La C10 Long Range è il modello pensato per chi cerca autonomia e praticità nei lunghi percorsi. Equipaggiata con un motore elettrico da 300 cavalli e una batteria ad alta capacità, raggiunge un’autonomia fino a 510 chilometri secondo il ciclo WLTP. Grazie all’efficienza della piattaforma a 800 Volt e all’aerodinamica raffinata, riduce i consumi nei tragitti extraurbani. È una proposta mirata a chi desidera coniugare comfort, tecnologia e tranquillità nell’utilizzo quotidiano, riducendo l’ansia da autonomia spesso associata ai veicoli elettrici.

Per chi invece cerca maggiore potenza e capacità di adattarsi a ogni condizione, la C10 AWD rappresenta la scelta ideale. Il sistema a doppio motore elettrico con trazione integrale sviluppa complessivamente circa 600 cavalli, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. L’intelligente gestione della trazione assicura la distribuzione ottimale della coppia su ogni tipo di terreno, garantendo stabilità e controllo sia su strade asciutte che in condizioni meteorologiche difficili.

Entrambe le versioni sono proposte esclusivamente nell’allestimento di vertice Design full optional, con una dotazione completa e un posizionamento competitivo nel mercato dei SUV elettrici di fascia media-alta. Il prezzo di listino parte da 40.900 euro per la Long Range e da 43.400 euro per la AWD.

In occasione del lancio, Leapmotor mette inoltre a disposizione un’interessante offerta promozionale, valida in caso di permuta o rottamazione. Grazie all’iniziativa, è possibile acquistare la C10 Long Range a 35.400 euro e la C10 AWD a 37.900 euro, un’opportunità che punta a rendere le nuove tecnologie elettriche accessibili a un pubblico più ampio.