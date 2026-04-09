Leapmotor apre l’ordinabilità di T03 Van: la nuova soluzione elettrica per la mobilità professionale urbana

Leapmotor annuncia l’apertura ufficiale dell’ordinabilità del nuovo T03 Van, un veicolo commerciale leggero completamente elettrico, sviluppato per rispondere alle esigenze quotidiane dei professionisti che operano principalmente in contesti urbani. Il modello combina efficienza, sostenibilità e accessibilità, interpretando al meglio la transizione verso una mobilità più pulita e conveniente per il lavoro in città.

Derivato direttamente dalla versione passenger car, il T03 Van mantiene integralmente contenuti tecnici e dotazioni, offrendo un equipaggiamento completo e full-optional anche in ambito LCV. Le principali differenze riguardano l’assenza dei sedili posteriori — eliminati per creare un ampio vano di carico — l’eliminazione del tetto panoramico e l’adozione di cerchi in acciaio nero da 15’’, pensati specificamente per la versione N1.

Progettato per il lavoro quotidiano urbano, il T03 Van si distingue per le sue dimensioni compatte e per un vano di carico regolare e ottimizzato che raggiunge una capacità fino a 657 litri. Le proporzioni e i dettagli interni sono stati studiati per facilitare le operazioni di carico e scarico, rendendo il veicolo ideale per attività di consegna, assistenza tecnica e artigianato leggero.

La motorizzazione 100% elettrica garantisce un’autonomia fino a 256 km (WLTP), mantenendo costi di gestione contenuti e offrendo la possibilità di accedere alle ZTL e alle aree urbane a traffico limitato, sempre più diffuse nelle principali città italiane. Il T03 Van propone inoltre un’ampia dotazione tecnologica, con sistemi avanzati di assistenza alla guida e tecnologie di connettività pensate per un utilizzo professionale quotidiano e intensivo.

Un aspetto distintivo del progetto è il flusso logistico di trasformazione integrato tra Cina e Italia. Il veicolo viene prodotto in Cina nella configurazione T03 N1 “incomplete”, privo di sedili posteriori e cinture di sicurezza. La fase di completamento industriale avviene nello stabilimento di Mirafiori, in Italia, dove vengono installate la parete divisoria e i rivestimenti del vano di carico. Questo processo, condotto secondo gli standard di omologazione N1, consente di assicurare qualità di trasformazione, controllo e coerenza di prodotto, garantendo un veicolo finale pronto per il mercato europeo.

Con un prezzo di listino a partire da 14.590 euro (IVA e messa su strada escluse), il T03 Van si posiziona come una delle proposte più accessibili del segmento dei veicoli commerciali elettrici. L’obiettivo è offrire una soluzione pratica e sostenibile per le aziende e i professionisti che desiderano entrare nel mondo della mobilità a zero emissioni senza rinunciare alla convenienza economica.

Con l’apertura delle ordinazioni, Leapmotor consolida la propria presenza nel mercato dei veicoli commerciali leggeri e amplia la gamma con un modello capace di interpretare le nuove esigenze della mobilità urbana professionale, offrendo un perfetto equilibrio tra tecnologia, funzionalità e sostenibilità.