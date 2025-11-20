Leapmotor B10 conquista le 5 stelle Euro NCAP: sicurezza e innovazione per la mobilità elettrica

Il nuovo SUV elettrico di Leapmotor, il B10, appena introdotto sul mercato europeo, ha ottenuto la prestigiosa valutazione di sicurezza a cinque stelle da Euro NCAP, segnando un passo fondamentale nella crescita del marchio in Europa. Il risultato testimonia la capacità del costruttore di soddisfare e superare i rigorosi standard di sicurezza del continente, rafforzando al contempo il suo impegno verso una mobilità più sicura, sostenibile e intelligente.

Il Leapmotor B10 rappresenta una sintesi tra tecnologia elettrica avanzata e sicurezza di livello mondiale. Come dichiarato nel comunicato ufficiale, “Questo risultato rappresenta una tappa fondamentale per l’espansione del brand in Europa, dimostrando la capacità di Leapmotor di soddisfare e superare i rigorosi standard di sicurezza della regione.” L’obiettivo dell’azienda è chiaro: offrire ai clienti europei un’esperienza di guida innovativa, affidabile e accessibile.

Le prove condotte da Euro NCAP confermano l’elevato livello di protezione garantito dal B10 in ogni scenario di incidente. Il SUV ha ottenuto il 93% nella protezione degli occupanti adulti (37,3 punti su 40), grazie all’eccellente comportamento della scocca negli impatti frontali e al punteggio massimo nelle prove di impatto laterale. L’abitacolo si è mantenuto stabile nell’impatto frontale offset, garantendo protezione ottimale per ginocchia e femori dei passeggeri anteriori.

Ottimi risultati anche nella protezione dei più piccoli, con un punteggio del 93% nella sicurezza bambini (46,0 punti su 49). I test hanno evidenziato la piena conformità del B10 agli standard ISOFIX e i-Size, oltre a funzionalità avanzate come il rilevamento della presenza del bambino, che incrementano ulteriormente la sicurezza a bordo.

Per quanto riguarda i utenti vulnerabili della strada – pedoni, ciclisti e motociclisti – il B10 ha raggiunto un punteggio dell’84%, grazie ai sistemi di frenata autonoma d’emergenza (AEB) in grado di riconoscere e reagire in modo tempestivo a potenziali collisioni.

Non meno rilevanti le soluzioni di assistenza alla sicurezza, valutate con un punteggio dell’85%. Il SUV è dotato dei più recenti sistemi di supporto alla guida, tra cui Intelligent Speed Assistance, Lane Keep Assist, Emergency Lane Keeping e monitoraggio diretto del conducente capace di rilevare affaticamento e distrazione.

L’eccellente performance del Leapmotor B10 nei test europei consolida la posizione del marchio tra i protagonisti emergenti della mobilità elettrica. Riflette la sua volontà di offrire veicoli non solo tecnologicamente competitivi, ma anche in linea con la crescente attenzione degli automobilisti europei verso la sicurezza e la sostenibilità.

Con questo risultato, Leapmotor compie un passo strategico verso la piena integrazione nel mercato europeo, dimostrando che il futuro dell’elettrificazione passa anche attraverso l’eccellenza nella protezione dei passeggeri e dei soggetti più esposti su strada.