Leapmotor C10 incoronata da Euro NCAP con le prestigiose 5 stelle

Leapmotor C10 conquista subito l’Europa: il nuovo D-SUV elettrico si aggiudica le prestigiose cinque stelle nel nuovo programma Euro NCAP, a conferma delle doti straordinarie del primo modello della joint venture, in quote 51:49 tra Stellantis e Leapmotor, che punta ad accelerare e ampliare le vendite di prodotti ad alta tecnologia a prezzi contenuti al di fuori della Cina, beneficiando della consolidata presenza commerciale di Stellantis sui mercati internazionali.

L’ente europeo ha premiato il modello con un punteggio dell’89% per quanto concerne la protezione degli adulti, dell’85% per la protezione dei bambini, del 77% per gli utenti vulnerabili della strada e del 76% per gli ausili alla guida. Lo straordinario risultato è frutto di un’attenta progettazione ingegneristica e di rigorosi test di sicurezza, che hanno caratterizzato l’intera genesi della vettura. Oltre ai sistemi di sicurezza di prim’ordine, Leapmotor C10 vanta una dotazione premium e la migliore esperienza di guida della categoria.

Nello specifico, il veicolo è dotato di una struttura ad alta resistenza, progettata per assorbire e disperdere efficacemente l’energia in caso di collisione. I materiali utilizzati nella costruzione del telaio e della carrozzeria sono stati selezionati per offrire la massima protezione senza compromettere le prestazioni o l’efficienza del veicolo. Inoltre, per quanto riguarda la sicurezza passiva, la C10 è equipaggiata con un sistema completo di airbag, che include airbag frontali e laterali, una tendina di sicurezza e un airbag centrale tra i sedili anteriori.

All’interno dell’avanzato equipaggiamento tecnologico, spicca in particolare il sistema di assistenza alla guida (ADAS), che comprende 17 funzioni di assistenza al conducente, tra cui il sistema di frenata automatica di emergenza, il mantenimento della corsia, il rilevamento degli angoli ciechi e il controllo adattivo della velocità di crociera. Questo sistema è supportato da un’infrastruttura elettronica ed elettrica centralizzata chiamata “Four-Leaf Clover”, una tecnologia sviluppata internamente che abbina un singolo System-on-Chip (SoC) a un’unica unità di microcontrollo (MCU) per creare un modulo centrale di elaborazione. Questa architettura comprende l’abitacolo, il sistema di guida intelligente, il comparto energetico e la carrozzeria, utilizzando un’elevata potenza di elaborazione, una comunicazione veloce e una bassa latenza per consentire una collaborazione efficiente tra le componenti chiave del veicolo. La potenza di calcolo centralizzata consente un’efficiente sinergia tra i sistemi di sicurezza attiva, migliorando la velocità di reazione e l’affidabilità complessiva del veicolo.

Un altro elemento chiave è il sistema di gestione elettronica della stabilità (ESP), che aiuta a mantenere il controllo del veicolo in condizioni di guida avverse, come su superfici scivolose o durante manovre di emergenza. Questo sistema lavora in sinergia con l’ABS e il controllo di trazione per garantire una guida sicura e stabile. Ovviamente non può mancare il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), che avvisa il conducente in caso di variazioni anomale della pressione, contribuendo a prevenire incidenti causati da pneumatici sgonfi o danneggiati.

Infine, per migliorare ulteriormente la sicurezza, il veicolo dispone di fari a LED ad alta luminosità, che garantiscono una visibilità ottimale in tutte le condizioni di illuminazione. I sensori di parcheggio posteriori, insieme alla telecamera a 360 gradi, facilitano le manovre in spazi ristretti, riducendo il rischio di collisioni a basse velocità.