Leapmotor è Mobility Partner del Vertical Summer Tour 2025

Leapmotor è stato annunciato come Mobility Partner del rinomato Vertical Summer Tour 2025, un evento itinerante che fonde sport, musica e divertimento, visitando alcune delle più belle località balneari italiane. Giunto alla sua 13ª edizione, il tour comprende nove tappe lungo tutta la penisola, trasformando le spiagge in veri e propri villaggi del divertimento.

Leapmotor accompagnerà il team del Vertical Tour con 10 auto personalizzate, completamente decorate con la grafica ufficiale dell’evento. Queste vetture garantiranno non solo mobilità, ma anche visibilità lungo tutto il percorso, che inizierà il 12-13 luglio a Bibione e proseguirà lungo le coste dell’Adriatico, passando poi sul Tirreno per raggiungere le tappe finali in Sicilia ad agosto.

All’interno del Maxi Village, i visitatori potranno vivere un’esperienza tutta Leapmotor, con giochi e intrattenimento disponibili durante l’intera giornata. Tra le attrazioni, un filtro AR interattivo per scattare selfie con effetti estivi come occhiali e onde, e il gioco “Ricarica l’auto”, una sfida a squadre per simulare la ricarica di un’auto elettrica in modo divertente.

Oltre a queste attività ricreative, ogni tappa offrirà la possibilità di testare i modelli Leapmotor T03 e il SUV C10 Range-Extended EV. La Leapmotor T03 è una city car 100% elettrica, compatta e spaziosa, pensata per uno stile di vita urbano, sostenibile e connesso. Il C10 REEV, invece, è un SUV di nuova generazione che combina la guida elettrica con un motore a benzina per ricaricare la batteria, offrendo un’impressionante autonomia di fino a 974 km.

All’area test drive, un driver esperto sarà a disposizione per illustrare le caratteristiche delle vetture e assistere i partecipanti durante la prova dei veicoli. Leapmotor assicura un forte impatto visivo e promozionale anche sui canali social, con post dedicati e presenza su materiali promozionali, totem, palco e stand brandizzati.

Leapmotor, startup cinese innovativa nel settore dei veicoli elettrici, è impegnata a ridefinire il futuro della mobilità e promuovere il passaggio a un trasporto sostenibile. Questa collaborazione con il Vertical Summer Tour offre un’opportunità unica per incontrare il pubblico in un contesto dinamico e divertente, supportando la mobilità sostenibile e l’innovazione.