Leapmotor illumina la Costa Azzurra e Cannes con la Summer Leapmotor Experience

Leapmotor ha recentemente trasformato la splendida Costa Azzurra in un palcoscenico glamour per la Summer Leapmotor Experience, scegliendo questa iconica location per coinvolgere i principali influencer internazionali in un evento unico che mette in luce l’innovazione e l’eleganza dei loro veicoli elettrici. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di guidare i modelli di punta dell’azienda, tra cui la city car T03 e il SUV C10, disponibile sia nella versione completamente elettrica BEV che in quella Range Extended EV.

L’evento si è svolto tra le acque azzurre del Mediterraneo e i viali di palme che caratterizzano località prestigiose come Antibes e Nizza. I partecipanti hanno potuto godere del raffinato design e della tecnologia d’avanguardia che definiscono il DNA elettrico di Leapmotor, attraversando le strade costiere tortuose immerse nel fascino della Riviera francese.

Non è stata solo un’esperienza di test drive, ha precisato Leapmotor, ma una celebrazione di ciò che è possibile fare quando l’innovazione incontra l’eleganza e il design moderno. Questo evento è stato un invito a vivere l’emozione di guidare veicoli all’avanguardia in uno dei luoghi più glamour del mondo, offrendo ai partecipanti una visione diretta di come Leapmotor sta realizzando la sua missione di “eccellenza accessibile”.

Tra i modelli presentati, il C10 BEV si è distinto come un SUV progettato per prestazioni superiori e una forte presenza su strada, mentre il C10 Range Extended EV ha offerto una flessibilità ottimale per chi cerca maggiore libertà nei viaggi lunghi. La T03 si è dimostrata una city car compatta e ricca di personalità, ideale per chi desidera agilità urbana senza rinunciare a tecnologia e stile.

Con #TheSummerLeapExperience, Leapmotor continua a definire il futuro della mobilità con un mix perfetto di innovazione, design e accessibilità nella cornice spettacolare della Costa Azzurra.