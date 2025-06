Leapmotor inaugura il punto vendita 1.500° nel mondo ad Hong Kong e accelera l’espansione globale

Nel panorama competitivo dei veicoli a nuova energia (NEV), Leapmotor si distingue ancora una volta. Con l’inaugurazione del suo 1.500° punto vendita globale a Hong Kong, Leapmotor mette in luce la rapida crescita e l’ambiziosa espansione internazionale della compagnia. Questo nuovo traguardo coincide con l’introduzione nel mercato di Hong Kong dei modelli C10 e T03, segnando un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita globale dell’azienda.

Leapmotor ha mostrato le sue capacità all’avanguardia nella ricerca e sviluppo della tecnologia di base, nello sviluppo di canali globali e nell’innovazione del modello di business. Questi punti di forza hanno posizionato Leapmotor come un player di rilievo nel panorama globale dei veicoli a nuova energia (NEV).

L’azienda ha stabilito nuovi standard in termini di velocità e scala di espansione all’estero tra i marchi emergenti di NEV. Ad oggi, Leapmotor opera in oltre 30 mercati, con una presenza significativa in Europa, Medio Oriente, Africa e nella regione Asia-Pacifico.

In Europa Centrale, Leapmotor ha stretto collaborazioni con importanti gruppi automobilistici per facilitare l’espansione. *Collaborazioni con distributori e reti di concessionari in Irlanda (con Gowan Auto), in Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Croazia (con il Gruppo Emil Frey) e Bulgaria (con SFA Automotive LTD) hanno permesso a Leapmotor di stabilire rapidamente una solida presenza nella vendita e nell’assistenza post-vendita.* Queste partnership sono strategiche per rispondere alle esigenze dei mercati locali, garantendo così un’esperienza cliente di alta qualità.

L’ambizione di Leapmotor è chiara: espandersi in nuovi mercati e consolidare la sua posizione come leader nel settore delle soluzioni di mobilità elettrica. La strategia di espansione a nuovi mercati e l’apertura del 1.500° punto vendita a livello globale riflettono l’impegno di Leapmotor nel voler crescere a lungo termine, facendo leva sulle competenze di ogni mercato, per offrire soluzioni di mobilità elettrica all’avanguardia.