Leapmotor svela il futuro dell’elettrico all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera

Leapmotor è al centro dell’attenzione al prestigioso evento IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, dove ha presentato due novità elettrizzanti per il mercato automobilistico europeo: l’anteprima mondiale della B05 e il lancio commerciale del SUV Leapmotor B10. La presenza del marchio presso il Messe München e nelle vie della città rappresenta un passo significativo nell’evoluzione tecnologica e nell’espansione globale del marchio.

Il B05, una sport C-hatchback di segmento C, è stato progettato per i “trendsetter” urbani di nuova generazione. Non è solo un’auto elettrica, ma una dichiarazione di intenti e uno simbolo di prestazioni e innovazione. Dotato di un design slanciato e muscoloso, il B05 riflette l’estetica “Tech-Nature” di Leapmotor, offrendo un’esperienza di guida nuova e avvincente. “Il B05 è più di un’auto: è una dichiarazione di intenti” ha dichiarato Zhu Jiangming, Global CEO di Leapmotor.

Parallelamente, il lancio europeo del Leapmotor B10, un SUV elettrico intelligente, sottolinea l’impegno del marchio per espandere la sua presenza in Europa. Costruito sulla più recente architettura LEAP3.5, il B10 offre connettività avanzata, interni flessibili e un prezzo di lancio competitivo di 26.900 euro. Progettato per una nuova generazione di clienti alla ricerca di sostenibilità e funzionalità intelligenti, il B10 mira a ridefinire le aspettative nel segmento C SUV.

Il B10, con un’autonomia fino a 434 km e capacità di ricarica ultraveloce, offre prestazioni efficienti, sicurezza avanzata e tecnologia di connessione all’avanguardia, rendendolo un veicolo ideale per le esigenze quotidiane e i viaggi. L’interfaccia smart cockpit è personalizzabile e reattiva, mentre le sospensioni posteriori multi-link garantiscono una guida eccezionale. Tra le caratteristiche principali, il SUV offre un touchscreen flottante da 14,6 pollici, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e interni spaziosi e versatili.

La partecipazione di Leapmotor all’IAA Mobility 2025 non solo dimostra un impegno per soluzioni di mobilità sostenibile e avanzata, ma indica anche le ambizioni del marchio di consolidarsi come leader nel mercato europeo dei veicoli elettrici.