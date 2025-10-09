Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Nel vivace panorama urbano di Roma, la quinta edizione di Rom-E si è trasformata in una celebrazione delle soluzioni di mobilità sostenibile. Al centro di questo importante evento, che si svolgerà dal 10 al 12 ottobre 2025, si trova la citycar elettrica Leapmotor T03, una vera e propria protagonista nel campo delle auto elettriche in Italia.

La Leapmotor T03 ha registrato un grande successo nel terzo trimestre del 2025, con 834 unità immatricolate, raggiungendo una quota di mercato del 4,5% tra le vetture elettriche a batteria (BEV). Questo straordinario risultato la posiziona al settimo posto nelle vendite di veicoli elettrici, facendole ottenere il titolo di citycar elettrica più venduta in Italia tra i modelli BEV, con una quota di segmento del 30,1%.

Durante l’evento Rom-E, gli appassionati di auto e i curiosi avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona la Leapmotor T03 presso il suo stand dedicato, che si snoda in punti simbolici della città come Villa Borghese e Piazza Bucarest. Qui i visitatori possono osservare da vicino il suo design accattivante e testare la sua avanzata tecnologia urbana. Con la possibilità di effettuare test drive accompagnati da driver esperti, i partecipanti potranno vivere l’esperienza di una guida elettrica immersiva.

Progettata per una vita metropolitana, la Leapmotor T03 offre dimensioni compatte — lunga 3,62 metri, larga 1,65 metri e alta 1,60 metri — ideali per le sfide urbane come i parcheggi ridotti e le brevi escursioni grazie alla sua capacità di bagagliaio espandibile da 210 a 508 litri grazie al sistema Magic Space. Il suo design moderno e il tetto panoramico da 42 pollici offrono un’esperienza di viaggio unica, irradiando l’interno di luce naturale.

Dal punto di vista tecnico, la T03 non delude: il suo motore elettrico sincrono a magneti permanenti fornisce una potenza di 95 cavalli (70 kW) con una coppia massima di 158 Nm. La sua autonomia è impressionante, fino a 395 km in città e 265 km nel ciclo combinato WLTP. La ricarica rapida, fino a 48 kW, permette di raggiungere l’80% dell’autonomia in appena 36 minuti.

Costruita pensando alla generazione connessa, la T03 integra un ampio schermo touch da 10’’ per un controllo semplice e immediato, mentre l’App Remote Control consente di gestire la vettura da remoto. Grazie all’innovativo sistema OTA Evolution, l’auto si aggiorna automaticamente, migliorando le prestazioni e la sicurezza senza doversi recare in un centro assistenza.

L’evento Rom-E 2025 non è solo un’occasione per vedere le innovazioni in azione, ma anche per imparare e interagire con esperti del settore. L’apertura prevede un convegno inaugurale alla Casina Valadier con la partecipazione di Leapmotor in un panel sull’automotive, al fianco di altri leader del settore.

“La T03 rappresenta la perfetta sintesi tra innovazione, sostenibilità e praticità urbana. I risultati positivi che arrivano dal mercato italiano dimostrano che gli automobilisti stanno premiando questa visione”, ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia, evidenziando l’apprezzamento crescente del pubblico italiano nei confronti di una mobilità urbana ecologicamente responsabile.