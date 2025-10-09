Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Published

Nel vivace panorama urbano di Roma, la quinta edizione di Rom-E si è trasformata in una celebrazione delle soluzioni di mobilità sostenibile. Al centro di questo importante evento, che si svolgerà dal 10 al 12 ottobre 2025, si trova la citycar elettrica Leapmotor T03, una vera e propria protagonista nel campo delle auto elettriche in Italia.

La Leapmotor T03 ha registrato un grande successo nel terzo trimestre del 2025, con 834 unità immatricolate, raggiungendo una quota di mercato del 4,5% tra le vetture elettriche a batteria (BEV). Questo straordinario risultato la posiziona al settimo posto nelle vendite di veicoli elettrici, facendole ottenere il titolo di citycar elettrica più venduta in Italia tra i modelli BEV, con una quota di segmento del 30,1%.

Durante l’evento Rom-E, gli appassionati di auto e i curiosi avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona la Leapmotor T03 presso il suo stand dedicato, che si snoda in punti simbolici della città come Villa Borghese e Piazza Bucarest. Qui i visitatori possono osservare da vicino il suo design accattivante e testare la sua avanzata tecnologia urbana. Con la possibilità di effettuare test drive accompagnati da driver esperti, i partecipanti potranno vivere l’esperienza di una guida elettrica immersiva.

Progettata per una vita metropolitana, la Leapmotor T03 offre dimensioni compatte — lunga 3,62 metri, larga 1,65 metri e alta 1,60 metri — ideali per le sfide urbane come i parcheggi ridotti e le brevi escursioni grazie alla sua capacità di bagagliaio espandibile da 210 a 508 litri grazie al sistema Magic Space. Il suo design moderno e il tetto panoramico da 42 pollici offrono un’esperienza di viaggio unica, irradiando l’interno di luce naturale.

Dal punto di vista tecnico, la T03 non delude: il suo motore elettrico sincrono a magneti permanenti fornisce una potenza di 95 cavalli (70 kW) con una coppia massima di 158 Nm. La sua autonomia è impressionante, fino a 395 km in città e 265 km nel ciclo combinato WLTP. La ricarica rapida, fino a 48 kW, permette di raggiungere l’80% dell’autonomia in appena 36 minuti.

Costruita pensando alla generazione connessa, la T03 integra un ampio schermo touch da 10’’ per un controllo semplice e immediato, mentre l’App Remote Control consente di gestire la vettura da remoto. Grazie all’innovativo sistema OTA Evolution, l’auto si aggiorna automaticamente, migliorando le prestazioni e la sicurezza senza doversi recare in un centro assistenza.

L’evento Rom-E 2025 non è solo un’occasione per vedere le innovazioni in azione, ma anche per imparare e interagire con esperti del settore. L’apertura prevede un convegno inaugurale alla Casina Valadier con la partecipazione di Leapmotor in un panel sull’automotive, al fianco di altri leader del settore.

“La T03 rappresenta la perfetta sintesi tra innovazione, sostenibilità e praticità urbana. I risultati positivi che arrivano dal mercato italiano dimostrano che gli automobilisti stanno premiando questa visione”, ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia, evidenziando l’apprezzamento crescente del pubblico italiano nei confronti di una mobilità urbana ecologicamente responsabile.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Tecnologia

LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Spettacolo

ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Società

Matteo Salvini ospite di “Dritto e Rovescio” per discutere di attualità e politica internazionale

Motori

Kawasaki Brute Force 450 MY 2026: potenza e versatilità per ogni terreno

Motori

La nuova Renault 5 Turbo 3E incanta la Corsica: debutto spettacolare al Tour de Corse Historique

Motori

Pirelli Cinturato Winter 3: il nuovo pneumatico invernale ad alte prestazioni

Motori

Suzuki annuncia l’arrivo delle DR-Z4S e DR-Z4SM presso le Concessionarie

Spettacolo

Fabri Fibra annuncia una nuova data a Milano: il tour continua al Fabrique

Motori

Nuova Mazda6e: disponibile a 29.850 euro grazie agli incentivi e alla riduzione del listino

Moda

L’eccellenza dell’artigianato thailandese e dei ricami pregiati: la visione di SIRIVANNAVARI

Motori

Mercato moto e scooter 2025: numeri in rialzo, ma il settore chiede margini sostenibili

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2: l’eccellenza dello sport all’aperto con tecnologia di ultima generazione

Motori

Yamaha Motor presenta le nuove TRACER 7 e 7 GT con cambio Y-AMT

Tecnologia

Google lancia AI Mode in Italia: la ricerca diventa più intuitiva

Sport

Campionesse a bordo di Jeep: Avenger è il veicolo ufficiale delle Juventus Women

Motori

BYD inaugura una nuova era ibrida con la BYD Super DM-i Technology
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Moto Morini ALLTRHIKE è pronta a rivoluzionare il concetto di versatilità su due ruote. La nuova moto della storica casa italiana rappresenta l’equilibrio perfetto...

4 ore ago

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

BMW Italia celebra la partnership con AC Milan con una presentazione esclusiva della nuova BMW iX3: un evento che unisce il mondo dell’automotive d’eccellenza...

4 ore ago

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Dopo la presentazione mondiale dell’8 settembre durante l’IAA di Monaco e un’esclusiva apparizione in Casa SEAT a Barcellona, CUPRA Tindaya arriva finalmente in Italia...

4 ore ago

Motori

Kawasaki Brute Force 450 MY 2026: potenza e versatilità per ogni terreno

Il segmento degli ATV di media cilindrata si prepara ad accogliere un protagonista assoluto: il nuovo Kawasaki Brute Force 450 MY 2026. Un mezzo...

5 ore ago