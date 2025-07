Leasys entra tra i fornitori ufficiali dello Stato della Città del Vaticano

Leasys, società di noleggio a lungo termine del Gruppo Stellantis, è stata scelta come fornitore ufficiale di veicoli elettrici a lungo termine per lo Stato della Città del Vaticano. Questa partnership rappresenta un passo significativo nel programma “Conversione Ecologica 2030”, un’iniziativa che evidenzia l’impegno del Vaticano nella riduzione delle emissioni e nella promozione della sostenibilità ambientale.

L’accordo tra Leasys e il Governatorato della Città del Vaticano offrirà ai dipendenti della Santa Sede e del Governatorato la possibilità di accedere a una vasta gamma di veicoli 100% elettrici, di marchi rinomati del Gruppo Stellantis come Fiat, Peugeot, Citroën, Lancia, Opel, Jeep, e Alfa Romeo. Queste soluzioni di noleggio a lungo termine, pensate per una mobilità sostenibile, includono servizi come coperture assicurative, manutenzione, assistenza stradale e strumenti digitali per una gestione autonoma e semplificata del contratto di noleggio.

Il progetto si inserisce nel quadro più ampio della “Conversione Ecologica 2030” del Vaticano, che punta a offrire soluzioni di mobilità a zero emissioni in linea con gli impegni ambientali assunti a livello internazionale. Stellantis, attraverso Leasys, ribadisce il suo ruolo di leader nel mercato del noleggio a lungo termine, con una presenza consolidata in 11 Paesi europei.

Questa iniziativa non solo dimostra la collaborazione e l’impegno di Leasys per un futuro più verde, ma pone anche il Vaticano all’avanguardia nel promuovere la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale.

In un’epoca in cui la transizione ecologica è una responsabilità condivisa, la collaborazione tra Leasys e il Vaticano rappresenta un esempio concreto di azione verso un futuro più sostenibile e a basse emissioni. Leasys si conferma così un pioniere nella mobilità integrata e sostenibile, offrendo soluzioni che si adattano alle esigenze di privati, professionisti e imprese.