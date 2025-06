Leasys lancia il primo noleggio a lungo termine in Italia con canone variabile

Leasys, una joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha introdotto una novità importante nel mercato italiano del noleggio a lungo termine: il canone smart, una soluzione progettata per offrire maggiore flessibilità ai clienti, adattando il canone mensile alle loro esigenze economiche lungo tutto il contratto di noleggio.

In un contesto economico dinamico e spesso incerto, dove famiglie, professionisti e aziende cercano soluzioni più flessibili per gestire la mobilità, il canone smart rappresenta una svolta significativa. Tradizionalmente, i contratti di noleggio a lungo termine durano dai 3 ai 5 anni, durante i quali le condizioni finanziarie possono cambiare sensibilmente. Un’azienda può sperimentare picchi stagionali di fatturato, un libero professionista potrebbe affrontare periodi di attività variabile, e un privato potrebbe voler pianificare spese con maggiore serenità.

Il canone modulabile risponde a questa crescente esigenza di flessibilità. In particolare, il piano stagionale sincronizza i costi di mobilità con i flussi di cassa, ideale per professionisti le cui entrate sono influenzate dalla stagionalità. Al contrario, il piano decrescente riduce progressivamente il canone, alleggerendo l’impatto economico nel lungo periodo per chi preferisce sostenere un impegno maggiore inizialmente.

Questa iniziativa conferma Leasys come il primo operatore del settore a introdurre un’innovazione di questo tipo in Italia, consolidando la sua reputazione come leader nella ricerca e sviluppo di soluzioni efficienti per una mobilità sostenibile e fluida. Con una flotta di oltre 900.000 veicoli operativa in 11 paesi europei, Leasys continua a espandere la sua impronta e ad adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, offrendo agli utenti nuove modalità per gestire le loro esigenze di mobilità in modo intelligente e personalizzato.