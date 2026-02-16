Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Leasys presenta Rent&Buy: la nuova formula che unisce noleggio e acquisto

Published

Leasys introduce sul mercato Rent&Buy, una soluzione innovativa che rinnova la formula del noleggio a lungo termine offrendo, al termine del contratto, la possibilità di acquistare il veicolo a un prezzo già definito al momento della sottoscrizione. Un approccio che mira a garantire massima trasparenza e controllo dei costi, rispondendo alle esigenze di privati, Partite IVA e PMI.

Rent&Buy rappresenta l’evoluzione naturale di Noleggio Chiaro, lo storico prodotto di Leasys, e si distingue per un posizionamento economico ancora più competitivo e per la chiarezza assoluta delle condizioni. Con questa formula non ci sono sorprese: il contratto prevede un valore futuro garantito e un canone mensile fisso che copre tutti i principali servizi di mobilità.

Clarezza e serenità sono i punti cardine del nuovo prodotto. In un unico canone mensile sono incluse coperture assicurative RCA, furto e incendio, riparazione danni, copertura conducente, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e gestione amministrativa del veicolo. L’obiettivo è semplificare la gestione dell’auto, garantendo una visione completa e trasparente dei costi.

Rent&Buy risponde anche alle attuali esigenze economiche, offrendo la possibilità di tenere sotto controllo il budget senza timore di svalutazioni. Il cliente conosce fin dall’inizio il valore futuro dell’auto, assicurandosi così una gestione più serena del proprio investimento in mobilità.

Tra gli esempi proposti, la Fiat 500 Hybrid Pop è disponibile per 36 mesi e 45.000 km con un anticipo di 7.075 euro IVA inclusa e un canone mensile di 243 euro, per poi diventare acquistabile a fine contratto a 11.580 euro.

Con questa nuova formula, Leasys consolida la propria visione di una mobilità semplice e accessibile, rafforzando un modello che unisce trasparenza, flessibilità e competitività. Nata dalla fusione tra Leasys e Free2Move Lease, la società – joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility – oggi è presente in 11 Paesi europei e conta una flotta di oltre 950.000 veicoli.

Rent&Buy si presenta come una risposta concreta e moderna alla crescente domanda di soluzioni di mobilità flessibile, pensata per chi desidera guidare con libertà oggi e decidere con serenità il proprio futuro su quattro ruote.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Società

“È sempre Cartabianca”: la sentenza di Bari contro CasaPound e il rebus del caso Garlasco

Società

Suzuki aderisce a “M’illumino di meno 2026”: luci spente per un futuro più sostenibile

Moda

New Balance e Foot Locker lanciano le nuove ABZORB 2000 con Endrick protagonista

Spettacolo

Stefano Nazzi torna a teatro con “Indagini Live 2026”: 27 date e 7 sold out

Motori

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: nuovo riferimento nel Rally Elettrico Internazionale

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Mauro Pagani compie 80 anni e annuncia il nuovo album “Tutto è già qui”

Tecnologia

FRITZ!Box 4630 porta la potenza del Wi-Fi 7 nelle case italiane

Spettacolo

Jovanotti raddoppia al Circo Massimo: due serate “al Massimo” per chiudere l’estate

Tecnologia

LG porta la magia degli sport invernali nel salotto di casa

Motori

Leasys presenta Rent&Buy: la nuova formula che unisce noleggio e acquisto

Motori

Suzuki porta la passione per il mare all’Eudi Show 2026 con innovazione e sostenibilità

Motori

Lexus rivoluziona la guida con il nuovo sistema Steer-by-Wire

Società

“Quarta Repubblica”: domani sera il Referendum sulla giustizia, il caso Gratteri e l’intervista sull’enigma di Garlasco

Spettacolo

Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con “Opera”: un viaggio tra arte, musica e libertà creativa

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Motori

FIAT lancia la nuova Topolino Corallo: più colore, più allegria e una gamma più estesa

Motori

Hyundai porta la frenata rigenerativa a un nuovo livello con lo Smart Regenerative System

Spettacolo

MGK, il “Lost Americana Tour” fa tappa in Italia: Unipol Arena sold out
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Suzuki aderisce a “M’illumino di meno 2026”: luci spente per un futuro più sostenibile

Suzuki rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità partecipando anche quest’anno a “M’illumino di meno”, la campagna ideata da Rai Radio2 e dal programma...

3 ore ago

Motori

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: nuovo riferimento nel Rally Elettrico Internazionale

L’evoluzione della mobilità sportiva entra in una nuova fase con l’annuncio della ADAC Opel GSE Rally Cup 2026, destinata a diventare la competizione monomarca...

5 ore ago

Motori

Suzuki porta la passione per il mare all’Eudi Show 2026 con innovazione e sostenibilità

Suzuki conferma la sua presenza all’Eudi Show 2026, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della subacquea, che si terrà alla Fiera di...

8 ore ago

Motori

Lexus rivoluziona la guida con il nuovo sistema Steer-by-Wire

Con il debutto del nuovo SUV elettrico RZ, Lexus introduce per la prima volta il sistema Steer-by-Wire, una tecnologia che promette di ridefinire il...

8 ore ago