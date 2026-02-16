Leasys presenta Rent&Buy: la nuova formula che unisce noleggio e acquisto

Leasys introduce sul mercato Rent&Buy, una soluzione innovativa che rinnova la formula del noleggio a lungo termine offrendo, al termine del contratto, la possibilità di acquistare il veicolo a un prezzo già definito al momento della sottoscrizione. Un approccio che mira a garantire massima trasparenza e controllo dei costi, rispondendo alle esigenze di privati, Partite IVA e PMI.

Rent&Buy rappresenta l’evoluzione naturale di Noleggio Chiaro, lo storico prodotto di Leasys, e si distingue per un posizionamento economico ancora più competitivo e per la chiarezza assoluta delle condizioni. Con questa formula non ci sono sorprese: il contratto prevede un valore futuro garantito e un canone mensile fisso che copre tutti i principali servizi di mobilità.

Clarezza e serenità sono i punti cardine del nuovo prodotto. In un unico canone mensile sono incluse coperture assicurative RCA, furto e incendio, riparazione danni, copertura conducente, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e gestione amministrativa del veicolo. L’obiettivo è semplificare la gestione dell’auto, garantendo una visione completa e trasparente dei costi.

Rent&Buy risponde anche alle attuali esigenze economiche, offrendo la possibilità di tenere sotto controllo il budget senza timore di svalutazioni. Il cliente conosce fin dall’inizio il valore futuro dell’auto, assicurandosi così una gestione più serena del proprio investimento in mobilità.

Tra gli esempi proposti, la Fiat 500 Hybrid Pop è disponibile per 36 mesi e 45.000 km con un anticipo di 7.075 euro IVA inclusa e un canone mensile di 243 euro, per poi diventare acquistabile a fine contratto a 11.580 euro.

Con questa nuova formula, Leasys consolida la propria visione di una mobilità semplice e accessibile, rafforzando un modello che unisce trasparenza, flessibilità e competitività. Nata dalla fusione tra Leasys e Free2Move Lease, la società – joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility – oggi è presente in 11 Paesi europei e conta una flotta di oltre 950.000 veicoli.

Rent&Buy si presenta come una risposta concreta e moderna alla crescente domanda di soluzioni di mobilità flessibile, pensata per chi desidera guidare con libertà oggi e decidere con serenità il proprio futuro su quattro ruote.