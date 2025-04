Leasys presenta Unlimited: il noleggio a lungo termine dedicato ai privati

Leasys ha recentemente lanciato Unlimited, una soluzione innovativa di noleggio a lungo termine pensata appositamente per la clientela privata. Questo nuovo prodotto permette di guidare senza limiti di percorrenza per l’intera durata del contratto, rispondendo così alle esigenze di coloro che necessitano di una mobilità flessibile e senza vincoli.

Questa nuova formula è destinata a coloro che per lavoro o per passione devono percorrere lunghe distanze ogni settimana, offrendo loro la libertà di guidare senza preoccuparsi dei chilometri percorsi.

Con Leasys Unlimited, i clienti potranno godere di tutti i vantaggi di una formula all-inclusive, con un importante plus: il chilometraggio illimitato per l’intera durata del contratto. Questo significa una maggiore tranquillità per i conducenti, che non dovranno preoccuparsi di costi aggiuntivi legati all’eccesso di chilometri alla fine del noleggio.

Inoltre, il canone mensile fisso include servizi assicurativi, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e il servizio di infomobilità Leasys I-Care, che consente di monitorare il veicolo da remoto tramite l’applicazione My Leasys.

Leasys Unlimited è disponibile per una selezione di veicoli in pronta consegna o presto disponibili, garantendo così tempi brevi di consegna. Ad esempio, è possibile noleggiare per 36 mesi una New Lancia Ypsilon Ibrida 100cv LX e-DCT con un canone mensile di 449€ i.i e un anticipo di 2.699€ i.i.

Questa iniziativa conferma la costante volontà di Leasys di offrire soluzioni innovative e su misura per rispondere alle esigenze della propria clientela, garantendo una mobilità efficiente, razionale, sicura e sostenibile.