Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

In un mondo sempre più orientato verso la riduzione delle emissioni di carbonio e la tutela della biodiversità, la sostenibilità è diventata un fattore chiave per l’intera industria automobilistica. Lepas, marchio a nuova energia del gruppo Chery, nasce con l’obiettivo di unire innovazione tecnologica, eleganza e responsabilità ambientale, ponendosi come protagonista della transizione ecologica nel settore della mobilità.

Sin dal suo debutto, Lepas ha integrato la sostenibilità nel proprio DNA. La filosofia del marchio si fonda su un approccio olistico che coniuga estetica e tecnologia, senza sacrificare l’efficienza o il comfort. In questo senso, l’eleganza diventa un valore funzionale, un modo per esprimere un impegno concreto verso uno sviluppo sostenibile.

A sostenere questa visione è l’ecosistema produttivo ecologico del gruppo Chery, un modello di riferimento globale nella gestione ambientale. Il sistema di gestione dei rifiuti “zero-landfill” del gruppo ha ottenuto la certificazione “Diamond Level” secondo lo standard SGS, il massimo riconoscimento possibile, grazie a un tasso di recupero dei rifiuti del 99,27%. Tale risultato colloca Chery ai vertici dell’industria automobilistica cinese per quanto riguarda la produzione green e l’economia circolare. L’impegno del gruppo si estende anche all’uso di tecnologie come l’“alluminio riciclato al 100%”, premiato a livello internazionale, e le soluzioni E-FUEL, riconosciute come casi esemplari di sostenibilità ESG.

A livello di prodotto, Lepas concretizza la propria visione attraverso veicoli che combinano raffinata efficienza e prestazioni elevate. Il modello di punta, Lepas L8, è equipaggiato con un innovativo sistema Super Hybrid che offre un’efficienza termica del 44,5% e consumi di soli 5,2 litri ogni 100 km anche con batteria scarica. Questi dati non rappresentano soltanto un traguardo tecnico, ma una dichiarazione d’intenti verso un futuro di mobilità più pulita. Attraverso tecnologie di recupero energetico, gestione termica intelligente e un controllo preciso della potenza, il marchio riesce a ridurre l’impatto ambientale garantendo al contempo un’esperienza di guida fluida e piacevole.

L’attenzione al comfort e al design rimane centrale. Grazie a soluzioni come il pianale piatto, un abitacolo ampio e sedili confortevoli, Lepas dimostra che la sostenibilità può convivere con il piacere e l’eleganza della guida. La filosofia estetica del marchio, definita “Leopard Aesthetics”, trae ispirazione dall’agilità e dalla forza del leopardo, traducendosi in un linguaggio visivo che unisce dinamismo, equilibrio e rispetto per la natura.

Adattandosi ai mercati e ai climi più diversi, Lepas propone soluzioni di mobilità su misura per soddisfare le esigenze di una platea globale. L’obiettivo è offrire un’esperienza distintiva e coerente con le nuove abitudini eco-consapevoli: autonomia elevata, sistema di ricarica efficiente e gestione intelligente dell’energia sono al centro di un’offerta che guarda al futuro della mobilità sostenibile.

Guardando avanti, Lepas intende rafforzare il proprio impegno nell’innovazione tecnologica e nella produzione green. Grazie al supporto industriale e alla ricerca del gruppo Chery, il marchio proseguirà nello sviluppo di veicoli a nuova energia, contribuendo in modo determinante alla diffusione di una mobilità a basse emissioni nei principali mercati mondiali.