Lexus annuncia tre anteprime al Salone di Ginevra 2020

Lexus ospita tre anteprime europee al Salone dell’Auto di Ginevra 2020, tra cui nuovi prodotti che saranno presto lanciati sul mercato e un concept che anticipa la visione stilistica e tecnologia dall’auto elettrificata del futuro.

Il concept LF-30 Electrified è una vetrina per il design avanzato e la tecnologia che Lexus immagina per l’elettrificazione futura del suo marchio e l’opportunità unica che si presenterà per trasformare il piacere di guida. La strategia “Lexus Electrified” mira a fornire scelta, convenienza ed emozioni ai consumatori che sono pronti a superare i tradizionali propulsori.

L’UX 300e è il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) di Lexus e il primo modello della gamma ‘Lexus Electrified’. È caratterizzato dal design distintivo e dall’elevata funzionalità dell’originale crossover urbano compatto UX, insieme a prestazioni di guida raffinate ma dinamiche e a tutte le qualità di comfort, qualità eccezionale e affidabilità che contraddistinguono Lexus.

La nuova Lexus LC 500 Convertibile si aggiunge alla LC Coupé come punto di riferimento per l’intera gamma Lexus. Progettata per esprimere la visione di “Ultimate Beauty” e caratterizzata dall’attenzione ai dettagli propria di Lexus, è in grado di catturare l’attenzione, con capote alzata o abbassata, e offre un’esperienza di guida che stimola tutti i sensi.

Lo stand Lexus sarà situato presso lo stand 4211 nel padiglione 4 del Palexpo. La presentazione della conferenza stampa digitale Lexus sarà disponibile in qualsiasi momento durante le giornate stampa del salone (3 e 4 marzo). I rappresentanti dei media sono invitati a telefonare allo stand Lexus in un momento a loro gradito e a scoprire il marchio Lexus e i messaggi dei prodotti su uno schermo individuale.

