LEXUS LBX: il nuovo stile della Vibrant Edition arriva in Italia

Published

LEXUS LBX, noto per il suo approccio “premium casual”, continua a sorprendere con la nuova Vibrant Edition. Questo crossover compatto, il più venduto dal lancio nel 2024, aggiunge un tocco di stile sportivo e dinamismo. Attirando nuovi clienti con un’estetica energica, il LBX rafforza la propria identità sul mercato italiano.

La Vibrant Editionsi distingue per finiture nere e cerchi in lega opachi da 18 pollici. Presenta spoiler anteriore e posteriore neri, modanature dei finestrini e inserti ‘piano black’ sui paraurti. Le opzioni di colore esterno includono combinazioni bi-tone e monocromatiche, accompagnate da un badge distintivo.

All’interno, l’abitacolo mostra eleganza artigianale con rivestimenti in pelle semi-anilina e dettagli a contrasto Dark Rose. Le cuciture rosse a doppio binario Tatami accentuano il lusso e l’attenzione al dettaglio. Il veicolo offre comfort con sedili regolabili elettronicamente, illuminazione interna variabile, caricabatterie wireless e tecnologia nanoe X.

La sicurezza non è stata trascurata; il modello include il Lexus Safety System+ di terza generazione e il più recente sistema ibrido Lexus, con un motore da 1.5 litri che produce 136 CV. Perfetto per l’ambiente urbano, il LBX offre un’ampia visibilità e un raggio di sterzata ridotto.

Disponibile da oggi, la Vibrant Edition ha un prezzo di partenza di 42.000€. Una promozione ‘Driveasy’ UNDER 35 è offerta per i giovani con finanziamento Lexus Easy Next, includendo manutenzione e assicurazione RCA.

Per il lancio, Lexus ha innovato introducendo una campagna sviluppata interamente tramite intelligenza artificiale da Marcello Costa Jr. La campagna artistica, “Vibrant Infusion”, integra il Kabuki con la street dance, accompagnata da una musica AI che mescola tamburi Taiko a beat elettronici. Lexus afferma: “Invece di limitarsi a dichiarare l’innovazione, la genera, utilizzando la tecnologia come partner creativo.”

Presto, la campagna verrà diffusa sui social Lexus, in vista delle Nitto ATP Finals a Torino, dove il LBX Vibrant farà il suo debutto.

