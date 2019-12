Lexus LC competerà nella 24 ore del Nurburgring 2020

Lexus LC parteciperà alla 48a 24 ore della Nürburgring Endurance Race, che si svolgerà a Nürburgring, in Germania, dal 21 al 24 maggio 2020.

Sarà la terza partecipazione della Lexus LC alla 24 Ore del Nürburgring. Il team utilizzerà quanto appreso negli ultimi due anni per migliorare le prestazioni della vettura adottando una serie di nuove tecnologie, tra cui un nuovo motore V8 twin-turbo di nuova concezione destinato ad essere utilizzato nella produzione di vetture sportive di serie.

La partecipazione alla 24 ore del Nürburgring con la Lexus LC consentirà inoltre al brand di implementare altre innovative tecnologie sulle future auto in commercio:

– Sviluppo della scocca (struttura ottimale della scocca leggera e ad alta rigidità, componenti aerodinamici avanzati e tecnologia di assistenza alla guida).

– Sviluppo delle sospensioni (sospensioni leggere e ad alta rigidità, ruote leggere, ammortizzatori ad alta risposta).

– Miglioramento del controllo di guida (progressi in vari sistemi di controllo come il controllo della stabilità del veicolo, il controllo della trazione e i sistemi ABS).

LC sarà guidata da un team di piloti di grande esperienza. Hiroaki Ishiura, che si unirà alla gara per la sesta volta, sarà il pilota principale e gareggerà al fianco di Masahiro Sasaki, Kazuya Oshima e Naoya Gamo.

“Sono grato per l’opportunità di partecipare alla 24 Ore del Nürburgring 2020“, ha commentato Hiroaki Ishiura. “Non avendo partecipato alla gara del Nürburgring per un po’ di tempo, sono molto eccitato, ma sento anche una certa responsabilità come leader del gruppo. Questo progetto ci ha permesso di accumulare una notevole esperienza attraverso la costruzione di auto ogni anno più veloci e più sicure. Ci sono molti elementi che possono essere affinati solo nel duro ambiente della 24 Ore del Nürburgring Race, e penso che questo dia un grande significato la partecipazione a questa sfida. Facendo leva sui punti di forza di ogni componente del team perfezioneremo la Lexus LC, fornendo così un contributo importante in termini di affidabilità e contenuti tecnologici per la produzione delle vetture di serie contribuendo così a “fare auto sempre migliori”. Non vedo l’ora di ricevere il vostro sostegno”.

La 24 ore del Nürburgring si tiene ogni anno a maggio al Nürburgring, una pista della Germania centrale che è considerata la pista più impegnativa del mondo. Il 2020 segnerà il 14° anno consecutivo di partecipazione dell’azienda alla 24 ore del Nürburgring.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0