Lexus svela “Liminal Cycles” alla Miami Art & Design Week 2024

Lexus svela “Liminal Cycles“, un’installazione multisensoriale che esplora il futuro del design sostenibile, in collaborazione con lo studio multidisciplinare Crafting Plastics. L’opera, che sarà esposta nel giardino delle sculture dell’Institute of Contemporary Art di Miami (ICA Miami) durante la Miami Art & Design Week 2024, rappresenta un’innovativa fusione tra tecnologia automobilistica e materiali sostenibili.

Al cuore del progetto, una scultura centrale ispirata alla concept car elettrica Lexus LF-ZC, realizzata con bioplastiche reattive all’ambiente. L’installazione si compone di quattro elementi scultorei interattivi che rispondono alla presenza dei visitatori attraverso cambiamenti di colore, suoni e profumi. La scultura principale, dotata di una patina sensibile ai raggi UV, cambia colore in tempo reale, mentre due installazioni satelliti reinterpretano elementi di design degli interni di LF-ZC – il volante e il poggiatesta – trasformandoli in esperienze sensoriali interattive. Una terza scultura satellite, attivata dal vento, incorpora un design a reticolo in bioplastica che rivela il logo Lexus attraverso un’esperienza ottica unica.

Il progetto esplora il concetto innovativo di SDV (Software Defined Vehicles), evidenziando come Lexus stia ridefinendo il settore attraverso veicoli dotati di software che permettono personalizzazione e adattabilità. “Liminal Cycles” rappresenta LF-ZC come un organismo vivente in armonia con l’ambiente circostante, incarnando i valori fondamentali di Lexus: connettività, artigianalità, design sensoriale e impegno nella ricerca sulla sostenibilità.

L’iniziativa si arricchisce con una serie di oggetti da collezione Lexus in Design in edizione limitata, creati in collaborazione con designer di fama internazionale – Germane Barnes, Michael Bennett (Studio Kër), Suchi Reddy e Tara Sakhi – ciascuno dei quali interpreta i valori chiave del brand: personalizzazione, sostenibilità, materialità, tecnologia e performance. La collezione include anche una fragranza esclusiva sviluppata con il brand dilo, che sarà integrata nell’installazione e commercializzata come candela in edizione limitata.