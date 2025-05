LG: ecco la collezione audio “XBOOM BY WILL.I.AM”

LG Electronics annuncia il lancio in Italia della nuova gamma di prodotti audio “XBOOM BY WILL.I.AM”. Questa collezione, disponibile ora in preordine su LG Online Shop, è frutto della collaborazione con il musicista e imprenditore tecnologico visionario will.i.am.

Presentata per la prima volta al CES 2025 di Las Vegas, la collezione si distingue per un suono potente e bilanciato, arricchito dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (AI). Gli speaker della gamma vantano diverse funzioni AI: “AI Sound” regola automaticamente i parametri del suono in base al contenuto, “AI Lighting” sincronizza le luci multicolore degli speaker con la musica e “AI Calibration” adatta il suono in base all’ambiente in cui vengono utilizzati.

Una delle innovazioni più interessanti è l’introduzione di Auracast Bluetooth, una tecnologia che consente di connettere più speaker per amplificare l’esperienza sonora. Inoltre, gli speaker possono collegarsi direttamente a RAiDiO.FYI, la piattaforma di infotainment creata da will.i.am.

Tra i prodotti della collezione spiccano lo speaker xboom Bounce, progettato per utilizzi outdoor, e il xboom Grab, compatto e versatile per avventure in movimento. Entrambi i dispositivi, premiati con prestigiosi riconoscimenti di design, offrono un suono vibrante grazie ai tweeter di Peerless, un rinomato produttore danese.

Il modello xboom Stage 301 è pensato per chi ama organizzare feste e karaoke. Con funzionalità specifiche come DJ mix e karaoke, questo speaker trasforma qualsiasi luogo in un palcoscenico. È altamente portatile grazie alla sua maniglia integrata e offre un’autonomia fino a 12 ore.

Non ultimi, gli auricolari Bluetooth xboom Buds offrono un audio preciso e bassi profondi grazie ai driver in grafene. Con un’autonomia di fino a 10 ore di musica, e un design ergonomico, sono perfetti per chi ama ascoltare musica in movimento*.

La collezione è già disponibile per il preordine, con prezzi che vanno da 99 euro per gli auricolari xboom Buds, fino a 299 euro per lo speaker xboom Stage 301. Gli LG Member possono, inoltre, beneficiare di uno sconto del 15% in fase di checkout. Questa offerta lancio è valida fino al 18 giugno 2025.