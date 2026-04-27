LG ottiene la prima certificazione True Wireless Lossless Vision per i suoi TV wireless

LG Electronics si posiziona come pioniera nel settore dei televisori wireless premium, diventando la prima azienda al mondo a ottenere la prestigiosa certificazione True Wireless Lossless Vision da TÜV Rheinland, uno degli enti di testing e certificazione più autorevoli a livello internazionale. I modelli OLED evo W6 e Mini RGB evo MRGB9M hanno superato rigorosi controlli, garantendo una qualità d'immagine 4K visivamente senza perdite e preservando l'integrità originale del segnale video anche attraverso la trasmissione wireless.

La certificazione True Wireless Lossless Vision va ben oltre il semplice bollino di qualità: rappresenta una garanzia concreta che i TV wireless LG assicurano immagini dettagliate, con accuratezza cromatica, dettagli nitidi e riproduzione HDR senza i compromessi solitamente associati alle tecnologie senza fili. Per gli appassionati di gaming, il modello OLED evo W6 raggiunge una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz in modalità wireless certificata, offrendo performance di livello superiore anche per i giochi più competitivi.

Fino ad oggi, trasmettere contenuti in modalità wireless significava spesso rinunciare a qualcosa in termini di qualità. TÜV Rheinland ha introdotto uno standard di test specifico che valuta ritardo di input, accuratezza cromatica e tracking della gamma. I TV LG hanno superato ogni parametro, restando nei limiti stabiliti dagli standard internazionali e segnando una svolta per l'intrattenimento domestico.

Film, sport e giochi possono ora essere vissuti con una fedeltà visiva wireless equiparabile a quella via cavo.

Tra le principali innovazioni, l'OLED evo W6 Wallpaper TV si distingue per il suo design ultrasottile e l'estetica pulita. Con uno spessore di circa 9 millimetri, il TV si integra perfettamente nell'ambiente, e la Zero Connect Box consente di separare tutti gli ingressi fino a 10 metri di distanza, eliminando i cavi a vista. A questo si unisce la tecnologia Reflection Free Premium, che minimizza i riflessi e consente di godere appieno della qualità delle immagini anche in stanze molto illuminate.

Non solo OLED: anche la serie Mini RGB evo MRGB9M riceve la certificazione, portando la trasmissione wireless lossless anche sui grandi schermi LCD, disponibili in versioni da 65, 75 e 86 pollici. La precisione cromatica e il controllo del contrasto sono così garantiti su superfici di ampio respiro, espandendo l'innovazione a nuovi segmenti di mercato.

La certificazione True Wireless Lossless Vision conferma che i nostri TV premium possono offrire allo stesso tempo una qualità d'immagine pluripremiata e la libertà wireless, ha dichiarato Park Hyoung-sei, presidente di LG Media Entertainment Solution Company. Questo risultato riflette il costante impegno di LG nel migliorare l'esperienza di visione e nel valorizzare la vita quotidiana.

Con questa doppia certificazione su OLED e MRGB, LG ridefinisce il concetto di TV premium: non solo qualità visiva eccellente o libertà di posizionamento, ma entrambe le cose assicurate dalla certificazione internazionale, senza alcun compromesso.