LoJo W300: ecco il quadriciclo elettrico di Desner Auto

Desner Auto ha ufficialmente avviato il lancio della LoJo W300, la sua prima vettura elettrica pronta a rivoluzionare il mercato delle citycar. Il primo lotto di vetture è già stato importato in Italia e sarà presto disponibile per la distribuzione, sia ai clienti che alla rete vendita. Questo modello rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità urbana e alla crescente pressione ecologica che grava sull’industria automobilistica.

La LoJo W300 non è solo un quadriciclo elettrico, ma una vettura che combina tecnologia avanzata e soluzioni innovative, mantenendo un occhio attento alla sostenibilità. Si tratta di un veicolo pensato per affrontare le sfide attuali del settore, incontrando un forte interesse da parte dei concessionari e dei gruppi automotive italiani, in attesa di vedere la vettura in azione durante eventi come EICMA 2024. Il pubblico potrà provare il modello a fine ottobre, quando partiranno i test drive presso i dealer autorizzati.

La LoJo W300 arriva in un momento di difficoltà per molte case produttrici e concessionarie, in cui il consumatore, sia privato che aziendale, fatica a orientarsi tra le offerte di citycar e compatte. Questo veicolo, grazie a soluzioni tecniche e tecnologiche all’avanguardia, si propone di risolvere molte delle criticità che affliggono il settore.La W300 offre dotazioni di sicurezza e guidabilità tipiche di una vettura della categoria M1, pur mantenendo costi di gestione ridotti, simili a quelli di un veicolo L7e. Questa combinazione la rende una scelta ideale per chi cerca una vettura versatile, sicura e sostenibile.

Un altro punto di forza della W300 è la sua flessibilità nella ricarica. Grazie a tre diverse modalità, la vettura si adatta alle esigenze di qualsiasi tipo di utente. È possibile ricaricarla attraverso una presa standard casalinga, con una ricarica lenta alle colonnine più comuni o, per chi ha bisogno di maggiore rapidità, agli stalli FAST. Un sistema semplice ed efficiente che elimina le preoccupazioni legate all’infrastruttura di ricarica.

La batteria della W300 è un vero punto di svolta. Con una capacità di soli 17,3 kWh, garantisce un’autonomia reale di 215 km, rendendola una delle opzioni più efficienti nella categoria dei quadricicli elettrici. Le sue prestazioni sono eccellenti soprattutto nel ciclo urbano, mantenendosi vicino ai valori dichiarati in ciclo WLTP. Questo fa della W300 una scelta ecologica, con una batteria che, pur essendo di piccole dimensioni, offre grandi prestazioni.

Uno degli aspetti più apprezzati della LoJo W300 è l’attenzione alla sicurezza, particolarmente per i guidatori più giovani. Il veicolo è dotato di doppio airbag anteriore, una scocca rinforzata e il sistema di EBD (Electronic Brake-Force Distribution), che garantisce una guida sicura anche in condizioni stradali difficili. Queste caratteristiche la rendono un’opzione sicura anche per i minorenni dai 16 anni.

Desner Auto ha riscontrato un interesse crescente da parte di adulti che cercano un’alternativa alla patente B, senza rinunciare ai vantaggi di un’auto completa. La patente B1 offre un percorso più semplice e meno costoso rispetto alla licenza di categoria superiore, rendendo la W300 una scelta interessante per chi desidera un veicolo versatile e accessibile.