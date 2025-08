Luciano Ligabue: a Settembre “La Notte di Certe Notti” alla Reggia di Caserta

Il mondo della musica italiana è in fermento per un evento da non perdere. Tra soli 30 giorni, sabato 6 settembre, la storica Reggia di Caserta diventerà palcoscenico di “La Notte di Certe Notti”, la seconda tappa del concerto-evento di Luciano Ligabue, evento già sold out. Questo appuntamento si inserisce in un tour celebrativo dei 30 anni di “Certe Notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che hanno lasciato un segno indelebile nella carriera del rocker di Correggio.

Dopo il successo della prima tappa al Campovolo – RCF ARENA di Reggio Emilia, Ligabue porterà la sua musica alla Reggia di Caserta, trasformando un luogo storico in una straordinaria cornice per una notte di musica e emozioni. “È un’occasione imperdibile per rivivere le note che hanno accompagnato le nostre vite”, dichiara l’artista, pronto a coinvolgere il pubblico in una celebrazione collettiva di storie e ricordi.

Per la prima volta arriva alla Reggia il Ligavillage, un’esperienza immersiva che aprirà il 5 settembre alle ore 15.00 in accesso gratuito previa registrazione dall’8 agosto. Tra flipper e calcio balilla, il Liga Games, una mostra fotografica dedicata, un’area cinema e tribute stage, sarà possibile vivere momenti di musica, divertimento e cultura.

Particolare attenzione sarà dedicata alle tematiche sociali e sostenibili, grazie alla partnership con Ontier. All’interno del Ligavillage, spazio anche per la gastronomia campana con i foodtruck di Nunu’s Italia, che offriranno specialità locali rispettando la sostenibilità ambientale.

Ma le sorprese non finiscono qui. Certe Notti continuerà con una terza festa a Milano, il 20 giugno 2026, presso lo Stadio San Siro, un’altra tappa iconica del percorso musicale di Ligabue. Inoltre, il rocker regalerà ai fan europei l’emozione di “Certe Notti in Europa” nel 2026, con concerti a Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Un’occasione unica per testimoniare la forza della musica di Ligabue nel tempo, capace di unire generazioni diverse in un’indimenticabile festa collettiva.