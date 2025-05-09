Connect with us

Spettacolo

“Ma cosa mi dici mai?”: il nuovo podcast Original RaiPlay Sound di Topo Gigio

Published

Arriva un nuovo viaggio sonoro che promette di regalare meraviglia, curiosità e tante risate. Dal 27 novembre su RaiPlay Sound debutta “Ma cosa mi dici mai?”, il podcast Original dedicato ai bambini e alle famiglie, con protagonista Topo Gigio, il topo più celebre e amato della TV italiana.

Prodotto da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family) in collaborazione con Topo Gigio S.r.l., il programma si articola in dieci episodi che accompagnano i piccoli ascoltatori alla scoperta degli ambienti naturali e degli animali di ogni angolo del pianeta. Dalla savana africana alle Alpi, dall’oceano ai deserti, fino ai ghiacci dell’Artico, ogni puntata diventa un’esperienza educativa pensata per stimolare la curiosità e il senso di avventura dei bambini.

In questa nuova avventura audio, Topo Gigio invita tutti i “Gigio-ascoltatori” a partire con lui per un viaggio intorno al mondo, offrendo racconti divertenti e ricchi di informazioni. “Con il suo senso di meraviglia e la voglia di scoprire sempre cose nuove, Topo Gigio accompagna bambini e famiglie alla scoperta della natura e dei suoi abitanti, raccontando curiosità buffe, sorprendenti e… ‘gigionesche’!”

Le dieci tappe del percorso audio attraversano ecosistemi diversi: la savana africana con giraffe, leoni ed elefanti; la giungla indiana popolata da tigri, macachi e istrici; l’Oceano Atlantico e le sue creature marine; il deserto roccioso con coyote e serpenti a sonagli; la macchia mediterranea italiana, rifugio di cinghiali e donnole; i ghiacci dell’Artico abitati da orsi polari e trichechi; il bush australiano con canguri e koala; le alte vette delle Alpi; la taiga finlandese tra orsi bruni e alci; e infine il Mar dei Caraibi, un gran finale colorato tra coralli, delfini e razze.

Scritto da Alessandra Colombo con supervisione editoriale di Giulia Cavazza, “Ma cosa mi dici mai?” è realizzato con la produzione audio curata da Alessia Di Carlo, la post produzione di Rain Frog e il sound design di Dario Forlani. Il produttore esecutivo audio è Giuseppe Franchi, mentre la direzione di produzione è firmata da Barbara Berrino.

La voce inconfondibile di Leo Valli, su incarico della Topo Gigio S.r.l., restituisce tutta la simpatia e la tenerezza del celebre personaggio creato da Maria Perego e Alessandro Rossi, portando in ogni episodio un equilibrio perfetto tra intrattenimento e contenuto educativo.

Con “Ma cosa mi dici mai?”, RaiPlay Sound propone un’esperienza d’ascolto pensata per stimolare la fantasia dei più piccoli, incoraggiando l’ascolto in famiglia e la scoperta delle meraviglie della natura attraverso la voce di un’icona senza tempo.
Un invito a partire con zainetto, binocolo e tanta curiosità per un’avventura che promette di far dire, ad ogni episodio, proprio come Topo Gigio: “Ma cosa mi dici mai?”

