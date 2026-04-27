Madame si unisce al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma

Madame sarà una delle protagoniste del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, che si terrà nella storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano. Trasmissione in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Raiplay, Rainews.it e Rai Italia, l'evento conferma così la presenza dell'artista per la seconda volta sul palco del celebre Concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany.

Il tema scelto per questa edizione è Lavoro Dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale. Madame torna a Roma dopo la pubblicazione di "DISINCANTO", il suo nuovo album, che esplora la libertà dagli schemi mentali e invita a riflettere sulle convinzioni legate a successo, felicità e denaro. DISINCANTO, per Madame, rappresenta il momento in cui ci si libera dai preconcetti e dalle costruzioni mentali spesso trasmesse, come il successo, la felicità e il denaro, abbandonando l'idea di seguire un modello prestabilito e invitando a una riflessione che prosegue anche oltre l'ascolto.

L'esibizione di Madame sarà anticipazione del tour estivo che partirà il 30 giugno, portando l'artista sui principali festival italiani. L'inserimento nel cartellone del Primo Maggio arricchisce una lineup che unisce nomi affermati e nuove voci della musica italiana. Quest'anno il Concertone si concentra sulle performance live, viste come strumenti di racconto e riflessione per immaginare il futuro collettivo. Lo slogan scelto è Il domani è ancora nostro, una direzione artistica firmata da Massimo Bonelli che mira a offrire un ampio spaccato della creatività musicale nazionale.

L'evento, ad accesso libero, manterrà il suo carattere di festa e, allo stesso tempo, di forte momento sociale. Rai Radio2, radio ufficiale della manifestazione e di 1MNext, trasmetterà dal pomeriggio a tarda notte servizi e interviste dal backstage offrendo anche contenuti speciali sui propri canali social e in visual radio.

Main sponsor dell'edizione 2026 sono Plenitude e Intesa Sanpaolo. Tra i main partner, SIAE e Fondimpresa; tra gli official partner, Nuovo IMAIE, Grotte di Frasassi, Fondazione Rubes Triva, Italo e Fondazione Musica per Roma. Non mancano sostenitori tecnici come Acqua Capannelle, ABC, Option One, Ital Stage, Yeyé e IDM - Music Startup, confermando la rilevanza di questa grande produzione collettiva.

Il Concerto del Primo Maggio si riconferma così uno dei principali appuntamenti musicali e sociali italiani, capace di dare spazio a linguaggi e sensibilità differenti, valorizzando la qualità artistica e l'attenzione ai cambiamenti più attuali della società.