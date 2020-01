Magazzù presenta il nuovo MX–13 Gran Coupé

Magazzù, lo storico cantiere palermitano che vanta oltre sessant’anni di storia, presenta, in anteprima mondiale, il suo ultimo capolavoro, il nuovo

Magazzù MX–13 Gran Coupé .

Il nuovo Maxi-Rib è un’evoluzione dell’ MX–13 Coupé, modello di grande successo, con il quale condivide le celebri linee di carena. Ma le analogie finiscono qui perché il design, d’interni ed esterni, è completamente nuovo.

“Siamo approdati al nuovo Magazzù MX-13 Gran Coupé, seguendo inizialmente le richieste di un nostro storico armatore che, avendo ben in mente quello che voleva, ci ha indirizzato verso quest’evoluzione”, dichiara Renato Magazzù. “Il risultato di questo percorso è sfociato in questo nuovo modello che, pur rimanendo fedele alla nostra immagine, ha caratteristiche che lo differenziano molto da quanto da noi realizzato finora.”

Nuovo il design degli interni, che prevede grandi spazi e maggiori altezze sottocoperta. All’esterno l’introduzione di una tuga che, leggera e raffinata, favorisce l’ingresso di luce naturale integrandosi perfettamente nelle linee filanti del nuovo Magazzù MX–13 Gran Coupé .

“Abbiamo disegnato un imbarcazione innovativa, in grado di essere contemporaneamente classica e moderna, sportiva ed elegante.” Ci racconta Claudio Magazzù “Il lusso e lo spazio sono i protagonisti di tutti gli ambienti, sia sopra che sottocoperta. Con il nuovo MX–13 Gran Coupé l’armatore si trova proiettato in un ambiente sopraffino”

Il nuovo disegno della tuga, oltre a favorire la luminosità degli interni, crea di fatto una circolazione simile ai modelli walk-around dove, grazie ai tientibene e in completa sicurezza, l’armatore può vivere la prua anche in navigazione.

Molte le motorizzazioni possibili per questo Maxi-Rib, che può essere equipaggiato sia con piedi poppieri che con motori fuoribordo. Si va dagli 800 cavalli offerti dai due Volvo Penta D6, per arrivare ad una potenza massima installabile di ben 1.200 cavalli, che consentono a quest’imbarcazione da sogno di volare sull’acqua a velocità prossime ai 55 nodi.

“Il nuovo Magazzù MX -13 Gran Coupé segna per il nostro cantiere un importante nuovo percorso. ” afferma Tina Magazzù “Con questo nuovo modello affianchiamo infatti alla produzione dei nostri storici Maxi-Rib, una linea di imbarcazioni che possono offrire volumetrie interne più generose, pur conservando le caratteristiche estetiche che rendono unici e immediatamente riconoscibili tutti i Magazzù.”

Resta infatti saldamente in carica lo storico Magazzù MX–13 Coupé che, oggetto di un recente restyling, continua ad esser preferito dagli armatori più “sportivi”.

Di grande successo per i cantieri Magazzù è infatti tutta la linea dei tredici metri. In questo momento sono infatti in costruzione ben 4 imbarcazioni della gamma, due MX–13 tradizionali e, a dimostrazione dell’entusiasmo con cui è stato accolto il nuovo modello, ben due MX–13 Gran Coupé

Tutte le imbarcazioni sono in fase di ultimazione, verranno varate all’inizio della primavera e saranno a disposizione dei giornalisti e dei clienti per le consuete prove in mare.

Con l’MX–13 Gran Coupé i cantieri Magazzù continuano ad innovare e a sviluppare una gamma che da anni costituisce il punto di riferimento nel segmento dei Maxi-Rib di lusso.

