Maggio su Sky: in prima TV il nuovo film di Park Chan-wook e la collezione completa

Il cinema di Park Chan-wook protagonista su Sky a maggio: NO OTHER CHOICE e la collezione on demand con la Trilogia della Vendetta e Decision to Leave.

A maggio Sky Cinema celebra il talento di uno dei più importanti registi contemporanei, Park Chan-wook, con una programmazione imperdibile che porta in prima TV il suo nuovo film NO OTHER CHOICE - NON C'È ALTRA SCELTA, in onda venerdì 1° maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Dal 15 maggio sarà inoltre disponibile on demand la collezione che comprende la Trilogia della vendetta e Decision to Leave, offrendo agli spettatori un viaggio completo nell'universo cinematografico del regista sudcoreano, attuale presidente di giuria al prossimo Festival di Cannes.

NO OTHER CHOICE - NON C'È ALTRA SCELTA è un'opera intensa e provocatoria, caratterizzata dallo stile elegante e inquietante di Park Chan-wook. La trama segue la storia di You Man-su, interpretato da Lee Byung Hun, uno specialista nella produzione di carta che, dopo aver perso il lavoro inaspettatamente, si ritrova a lottare per il futuro della propria famiglia. Scioccato, Man-su giura, per sé stesso e per il bene della sua famiglia, di trovare al più presto un nuovo lavoro. Nonostante la sua ferma determinazione a cambiare vita, passa oltre un anno saltando da un colloquio all'altro e lavorando in un piccolo negozio. Rischia addirittura di perdere la casa che ha conquistato con tanti sacrifici. Le vicende di Man-su esplorano la disperazione, i limiti morali e le scelte estreme, intrecciando thriller, dramma e riflessione sociale in una narrazione tesa e stratificata.

Accanto a questa novità, Sky offre una selezione dedicata che include tre capolavori della Trilogia della vendetta, cicli di film che hanno consacrato Park Chan-wook a livello internazionale: MR. VENDETTA, OLD BOY (Grand Prix al Festival di Cannes e cult universale) e LADY VENDETTA. La collezione si completa con DECISION TO LEAVE, raffinato thriller sentimentale premiato a Cannes, che ha ulteriormente consolidato il prestigio del regista grazie alla sua regia di straordinaria sensibilità.

Tutti i film saranno disponibili anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite e Sky Glass. Gli abbonati da più di tre anni potranno vedere NO OTHER CHOICE in anteprima grazie a Sky Extra, con accesso anticipato tramite il servizio Primissime. Un'occasione unica per scoprire o riscoprire il cinema potente, estetico e profondamente umano di Park Chan-wook, capace di raccontare tragedia e ironia nera con uno stile inconfondibile, che ha segnato il cinema degli ultimi vent'anni.