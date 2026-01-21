MAK presenta la gamma ruote 2026: tre nuovi modelli Made in Italy per il 35° anniversario

Connect with us

MAK celebra un traguardo importante e guarda al futuro con una gamma completamente rinnovata. In occasione del suo 35° anniversario, l’azienda italiana, punto di riferimento nel mercato delle ruote in lega aftermarket, introduce tre nuove ruote MAK 2026 Made in Italy, progettate per rispondere alle esigenze di stile, performance e sicurezza delle auto moderne.

Le nuove proposte nascono per integrarsi perfettamente con il design delle vetture premium e si inseriscono in due segmenti strategici: ruote dedicate per BMW e Mercedes-Benz e una soluzione ad alta portata per il mondo 4×4, camper e veicoli commerciali. Un’evoluzione che conferma la vocazione del brand verso l’innovazione e la qualità costruttiva.

Tra le protagoniste della gamma MAK 2026 spiccano AURUM e KULT, pensate per valorizzare le linee dei modelli più iconici delle case tedesche.

MAK AURUM nasce per le principali vetture Mercedes-Benz, come Classe A, B, C, E, GLA, GLB e GLC, includendo anche le versioni sportive come AMG A35, A45 e C43. Disponibile nei diametri 18” e 19”, AURUM è proposta nelle eleganti finiture Winter Approved black mirror e gloss black, ideali sia per l’estetica sia per l’utilizzo stagionale.

Per gli appassionati del marchio bavarese arriva invece MAK KULT, una ruota di alta gamma dedicata ai BMW drivers. Disponibile in 19” e 20”, anche nella versione Deep Concave KULT-D, KULT si distingue per un carattere sportivo e deciso. Le finiture Winter Approved black mirror e gloss black la rendono perfetta per modelli come M135, M5, M8 Competition, X4 M-Competition e Z4 M-Performance, oltre alle versioni standard della gamma BMW.

Con AURUM e KULT, MAK rafforza il concetto di ruota dedicata, capace di offrire compatibilità tecnica, massima resa estetica e un look in linea con l’identità dei costruttori premium.

Completa la gamma MAK LEGEND, la novità per il segmento 4X4 / HEAVY DUTY / CAMPER Wheels. Presentata per la prima volta al Salone del Camper di Parma, LEGEND porta la firma ideale di Antonio Cairoli, nove volte campione del mondo di Motocross e Ambassador MAK, da cui il progetto prende ispirazione.

LEGEND è una ruota a 5 e 6 fori con una portata fino a 1350 kg, pensata per affrontare viaggi, carichi e condizioni impegnative. Disponibile nelle misure 17” e 18”, viene proposta in finitura Winter Approved matt black con un cap coprimozzo dedicato TC222.

La compatibilità copre numerose piattaforme van e camper come Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Ford Transit e Volkswagen T7, oltre ai pick-up più diffusi come Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Ford Ranger Raptor e Volkswagen Amarok. Una soluzione che unisce robustezza, design e affidabilità per chi utilizza il veicolo anche in condizioni gravose.

Con la nuova gamma, MAK conferma la propria identità: ruote in lega Made in Italy capaci di coniugare sicurezza, innovazione, funzionalità e stile. Le tre novità 2026 arricchiscono una collezione già ampia, allineata alle tendenze del mercato internazionale e alle richieste di un pubblico sempre più attento alla personalizzazione dell’auto.

Scegliere MAK significa affidarsi a un produttore che punta su qualità costruttiva, compatibilità tecnica e soluzioni pensate per creare anche un doppio treno di ruote, ottimizzando il cambio stagionale senza rinunciare all’estetica.

