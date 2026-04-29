Mannarino annuncia il nuovo singolo Maradona e un tour estivo con 20 date uniche

Mannarino torna protagonista sulla scena musicale italiana annunciando l'uscita di Maradona, il terzo singolo che anticipa il nuovo album Primo Amore, in pubblicazione l'8 maggio 2026 per BMG, disponibile in formato fisico e digitale. Il brano sarà ascoltabile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 30 aprile alle 18:00.



Dopo il successo nelle radio italiane di Ciao e Per un po' d'amore, Maradona si propone come un racconto intenso e attuale. Il singolo tratteggia una società che sembra aver perso il suo centro ma cerca ancora qualcosa di cui fidarsi. Frammenti di quotidianità si mescolano tra ospedali, tribunali e metropolitane, restituendo un'umanità fragile e in cerca di risposte.



Questa non è una canzone biografica. Quando dico Maradona sta in cielo parlo della fede di chi alza gli occhi e sente Dio. D10S. Sotto c'è la vita reale, sopra un cielo mistico in cui tutto sembra avere un senso. La canzone si muove proprio in questa distanza, tra terra e cielo, tra miseria e sacro afferma Mannarino.



In questa nuova canzone, Maradona emerge come simbolo popolare e icona nata dalla strada, trasformata in mito. Il cantautore aggiunge: È la speranza del povero che trasforma un uomo in divinità per andare avanti. Storie di strada. Un grido di liberazione. L'amore. Una tensione tra una terra organizzata e un cielo anarchico.



Maradona rappresenta così una continua tensione tra realtà e immaginazione, tra vissuto e speranza, lasciando infine un'immagine sospesa: E Maradona sta in cielo.



Il 2026 segnerà anche il ritorno dal vivo di Mannarino, dopo tre anni di assenza dal palco, con un tour estivo di venti date uniche e irripetibili negli spazi aperti delle principali città e festival italiani. Il viaggio live partirà il 21 giugno dall'Arena Villa Vitali di Fermo e toccherà città e location come Padova, Collegno, Pratolino, Roma, Napoli, Pisa, Genova, Cernobbio, Tarvisio, Assisi, Santa Sofia, La Spezia, Locorotondo, Alghero, Roccella Jonica, Pescara, Mantova, Catania e Milano, dove il tour si concluderà l'11 settembre al Parco della Musica. I concerti sono organizzati da Vivo Concerti, in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, con la partnership di Radio 2.



L'attesa per il nuovo album è alta e la pubblicazione di Maradona offre nuovi spunti ai fan, che potranno rivedere Mannarino dal vivo in una serie di eventi che si preannunciano emozionanti e imperdibili.