Marco Masini annuncia nuove date live e tour nei palasport per il 2026

Marco Masini si prepara a emozionare nuovamente il suo pubblico con un ricco tour che attraverserà l'Italia da giugno a novembre 2026. L'artista, reduce dal successo al Festival di Sanremo e dalla recente uscita del disco Perfetto Imperfetto (Momy Records, Concerto / BMG), annuncia una nuova data il 21 agosto a Santa Maria di Castellabate (SA), presso Villa Matarazzo, che si aggiunge a una lunga serie di concerti all'aperto nelle principali città italiane.





Dopo l'uscita dell'album - disponibile dal 24 aprile anche in vinile - Masini sarà protagonista con Marco Masini - Live 2026, portando dal vivo sia i grandi successi di oltre 35 anni di carriera sia alcuni brani dell'ultimo progetto discografico. Tra questi spiccano Male Necessario (in collaborazione con Fedez, premiato a Sanremo con il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo) e una nuova versione di Bella Stronza, che ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti del Festival.





I biglietti per la data di Santa Maria di Castellabate sono disponibili dal 22 aprile alle ore 15.00 nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Il tour estivo toccherà località come Alessandria, Pistoia, Cervia, Bergamo, Siena, Pescara, Alghero, Messina, Zafferana Etnea e molte altre. Non mancheranno appuntamenti speciali nei grandi palasport a novembre: il 3 all'Unipol Forum di Milano, il 4 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 al Kioene Arena di Padova, il 13 al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 al Pala Partenope di Napoli.





Il nuovo disco Perfetto Imperfetto - prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini - è stato anticipato dal singolo E poi ti ho visto cadere e sarà presentato anche durante un instore tour che vede Masini impegnato in diverse città tra aprile e maggio, incontrando i fan e raccontando la genesi del suo lavoro più recente.





L'artista toscano, nato a Firenze nel 1964, vanta una carriera ricca di successi: dalla vittoria a Sanremo nel 1990 con Disperato fino ai classici come Ci vorrebbe il mare, L'uomo volante, Vaffanculo e tanti altri. Nel 2025 il suo tour Ci Vorrebbe Ancora il Mare ha celebrato sia i 35 anni dall'album d'esordio che quelli dall'album Il Cielo della Vergine.





Il nuovo tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, promette quindi di unire passato e presente della grande canzone italiana, coinvolgendo generazioni diverse grazie a un repertorio ormai entrato nella storia della musica nazionale.