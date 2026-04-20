Marguerite porta in Italia il nuovo singolo La Boss, un inno all'affermazione personale

Marguerite, una delle voci più interessanti della nuova scena musicale francese, debutta in Italia con il singolo La Boss disponibile in radio dal 24 aprile 2026. L'artista, già nota al pubblico europeo grazie al successo del suo EP Grandir e al brano Les filles, les meufs (oltre 40 milioni di stream), porta ora nel Belpaese un brano caratterizzato da un forte messaggio di affermazione personale.



La Boss è una canzone che invita chi ascolta a trasformare fragilità e insicurezze in forza. Il testo si sviluppa come un vero e proprio mantra, un inno per tutte le persone che si sono sentite invisibili o senza valore, ma che custodiscono una forza profonda. Con delicatezza, Marguerite trasforma il tumulto interiore in una spinta verso la consapevolezza e la libertà personale.



Le composizioni di Marguerite sono conversazioni intime, sincere e profondamente personali ma capaci di risuonare universalmente. Nei suoi testi l'artista affronta temi come l'identità, le relazioni e l'accettazione di sé, offrendo una visione di femminilità contemporanea, fluida e lontana dai compromessi. L'empowerment è al centro del suo progetto musicale, caratterizzato da un tocco delicato ma deciso.



Dopo il debutto all'interno del talent show Star Academy, Marguerite ha conquistato rapidamente il pubblico con la sua sensibilità e un tipo di presenza discreta ma potente. Questo percorso l'ha portata anche a una prestigiosa nomination alle Victoires de la Musique nel 2026.



Parallelamente al successo discografico, l'artista continua un tour in tutta la Francia in luoghi simbolici come La Cigale e Olympia, dove ha registrato sold out in entrambe le date. Nonostante sia ancora agli inizi della sua carriera, Marguerite mostra già una forte connessione con il pubblico grazie a una proposta artistica autentica e personale.



L'uscita di La Boss segna quindi un importante passo nel percorso internazionale di Marguerite, che si presenta ora come una delle voci più rappresentative della nuova scena pop francese, capace di parlare con sincerità a una generazione in cerca di forza e autenticità.