Mario Biondi celebra i 20 anni di carriera con un tour nei teatri e l'album in italiano

Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia quest'anno un traguardo straordinario: i 20 anni di una carriera internazionale iniziata con il singolo esplosivo This Is What You Are e l'album Handful of Soul. Dopo il successo sul palco del Festival di Sanremo con la cover di Hit the Road Jack, Biondi dà il via a un nuovo tour italiano nei principali teatri, partendo dal 3 maggio, per celebrare i suoi più grandi successi.



Il tour proporrà arrangiamenti inediti creati per esaltare la purezza della voce di Biondi e l'eleganza delle sonorità soul-jazz, accompagnato da una band internazionale di primo livello. Tra i musicisti spicca il Maestro Antonio Faraò al pianoforte, accompagnato da Massimo Greco, Matteo Cutello, Giovanni Cutello, Ameen Saleem, Devid Florio e David Haynes, con il contributo in alcune date di Nicolas Viccaro e Francesca Remigi alla batteria.



Le date del tour italiano prevedono una partenza il 3 maggio al Teatro San Domenico di Crema, seguita dagli appuntamenti di Bologna, Milano, Torino, Firenze, Bari, Roma, Napoli e Catania. Durante l'estate i concerti continueranno in suggestive location outdoor tra cui Saint Pierre, Taranto, Giulianova, Trieste, Aidone, Sarsina, Lucera, Porto Recanati, Neoneli, Borgia e Forte dei Marmi, per poi tornare nei teatri da novembre con tappe a Trento, Varese, Parma, Padova, Montecatini Terme, Assisi, Fermo, Venezia, Verona, Pescara, Lecce, Reggio Calabria, Palermo, Genova, Cagliari e Sassari.



In contemporanea con il tour, Biondi pubblica Prova d'autore, il suo primo album interamente in italiano, uscito in digitale e in CD, mentre la versione in vinile sarà disponibile dal 1 maggio. L'album lo vede protagonista assoluto non solo come interprete ma anche come autore, compositore e produttore, un progetto che ha curato personalmente in ogni dettaglio.



Biondi prosegue inoltre la sua attività concertistica internazionale con date previste a Budapest, Tirana, Parigi, Londra, Edimburgo, Glasgow, Saarbrucken, St. Moritz e Spalato.



In questi vent'anni l'artista si è esibito in oltre 50 Paesi, conquistando pubblico e critica sui palchi più prestigiosi del mondo, dalla Royal Albert Hall di Londra ai più importanti festival jazz e soul internazionali.



Biondi può vantare collaborazioni con artisti di fama mondiale, tra cui Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Dap-Kings, Chaka Khan, Burt Bacharach, Al Jarreau e, tra gli italiani, Pino Daniele, Ornella Vanoni, Pooh, Renato Zero e Il Volo.



Artista dalle radici italiane profonde e dall'amore autentico per il soul e il jazz, Biondi ha costruito in vent'anni una carriera segnata da stile, emozione e un legame unico con il pubblico di tutto il mondo. Con un timbro vocale unico e una straordinaria capacità di evocare atmosfere emotive, si è confermato voce rara ed elegante della scena mondiale.