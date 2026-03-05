Connect with us

Mario Biondi celebra vent’anni di carriera con “Prova d’autore”, il suo primo album in italiano

Il 2026 segna un traguardo fondamentale per Mario Biondi, la voce più calda e riconoscibile del soul-jazz italiano. A vent’anni dal successo planetario di This Is What You Are e dell’album Handful of Soul, il crooner siciliano torna con un progetto sorprendente: “Prova d’autore”, il suo primo disco di inediti interamente in lingua italiana, disponibile dal prossimo 10 aprile.

Il nuovo lavoro segna un momento di piena maturità artistica per Biondi, che si mette in gioco non solo come interprete, ma anche come autore, compositore, arrangiatore e produttore. L’album, composto da venti tracce, è pensato come una vera e propria celebrazione di un percorso ventennale che ha portato il cantante catanese a esibirsi in oltre cinquanta Paesi, conquistando dischi d’Oro e di Platino e il riconoscimento internazionale come una delle voci più raffinate del panorama soul-jazz mondiale.

L’artista aveva già iniziato a ripercorrere le tappe della sua carriera lo scorso anno con la riedizione di This Is What You Are, reinterpretata da celebri musicisti della scena jazz internazionale, e con la pubblicazione natalizia di A Very Special Mario Christmas. Dopo il recente successo sul palco del Festival di Sanremo – dove ha incantato il pubblico interpretando con Sayf e Alex Britti la versione di Hit the Road Jack di Ray Charles, classificatasi sul podio – Biondi prosegue così la sua stagione di festeggiamenti con un progetto che coniuga eleganza, introspezione e un’inedita intimità linguistica.

A fianco dell’uscita del disco, anche un grande tour europeo e italiano accompagna questo anno speciale. La tournée parte l’8 marzo da Zurigo e prosegue in diverse capitali europee – da Madrid a Parigi, da Londra a Praga – per poi arrivare in Italia a maggio con una serie di concerti nei teatri più prestigiosi del Paese. L’artista sarà sul palco con una super band composta da musicisti storici e nuove collaborazioni, tra cui la presenza straordinaria del Maestro Antonio Faraò al pianoforte, figura di spicco del jazz internazionale.

Le date italiane prenderanno il via il 3 maggio dal Teatro San Domenico di Crema per la data zero, per poi proseguire il 5 maggio a Bologna (Teatro EuropAuditorium), l’8 e 9 maggio a Milano (Teatro Arcimboldi), l’11 maggio a Torino (Teatro Colosseo), il 13 maggio a Firenze (Teatro Verdi), il 16 maggio a Bari (Teatro Team), il 17 e 18 maggio a Roma (Teatro della Conciliazione), il 19 maggio a Napoli (Teatro Augusteo) e il 21 maggio a Catania (Teatro Metropolitan).

“Prova d’autore” rappresenta l’essenza dell’artista: un album elegante e autentico, in cui la voce profonda di Biondi si intreccia con melodie raffinate e atmosfere soul che richiamano le radici jazz e la tradizione melodica italiana. Il disco sarà disponibile in preordine dal 10 marzo, prima in formato digitale e successivamente in edizione vinile da collezione.

Sul palco, Biondi sarà accompagnato da un ensemble di musicisti d’eccellenza: oltre a Faraò, Massimo Greco (polistrumentista e direttore musicale), Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sassofono), Ameen Saleem (basso), Devid Florio (percussioni, chitarra e flauto) e David Haynes (batteria), con alcuni show che vedranno alternarsi Nicolas Viccaro e Francesca Remigi alla batteria.

Durante l’estate, il tour proseguirà con nuove date all’aperto e culminerà in un grande evento live in autunno, pensato come momento conclusivo delle celebrazioni per il ventennale.

Con questa nuova avventura artistica, Mario Biondi riafferma la sua centralità nella scena soul-jazz mondiale, forte di collaborazioni prestigiose con nomi come Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Chaka Khan, Burt Bacharach, Al Jarreau e Sarah Jane Morris, oltre che con artisti italiani del calibro di Pino Daniele, Ornella Vanoni, Pooh, Renato Zero e Il Volo.

Vent’anni dopo il suo debutto internazionale, Biondi continua a regalare emozioni con la sua voce inconfondibile, capace di fondere eleganza e sentimento in una sintesi di autentico soul italiano.

