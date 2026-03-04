MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo

Giovedì 5 marzo alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW andrà in onda l’attesissima finalissima della tredicesima edizione di MasterChef Italia. Dopo settimane di prove e colpi di scena, sono rimasti in quattro a contendersi il titolo di quindicesimo MasterChef italiano: Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo.

A guidarli e giudicarli per l’ultima volta saranno i tre giudici storici del talent culinario Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ospite speciale della puntata sarà lo chef Norbert Niederkofler, tre stelle Michelin e una stella Verde all’Atelier Moessmer di Brunico, che accompagnerà i finalisti nella difficile prova in alta montagna, ispirata alla sua filosofia “Cook the Mountain”.

I quattro aspiranti chef arrivati all’appuntamento finale rappresentano percorsi, stili e personalità diverse. Carlotta, 25 anni, della provincia di Biella, ha conquistato i giudici con la sua determinazione e la capacità di sorprendere nelle Mystery Box, vincendone quattro. Dounia, 28 anni di origini marocchine residente a Bassano del Grappa, lavora come OSS e ha trasformato la cucina in un riscatto personale, ottenendo due Golden Pin e una Green Pin in competizione. Matteo Rinaldi, 28enne graphic designer bergamasco, sogna di aprire una bakery in stile francese e ha brillato nelle prove dedicate alla panificazione. Infine Teo, 23 anni di Molgora, studente di International Marketing, ha puntato sul talento e sulla costanza, vincendo due Golden Pin e resistendo a numerosi Pressure Test.

Il vincitore di MasterChef Italia 13 non conquisterà solo il titolo, ma anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con Baldini+Castoldi e l’accesso a un corso di alta formazione presso ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Secondo quanto anticipato, la finale sarà densa di colpi di scena: la prima parte vedrà i finalisti misurarsi con la Mystery Box di montagna firmata Niederkofler, che metterà in palio la prima casacca da finalista. Gli altri tre affronteranno poi l’ultimo Invention Test deciso dai giudici, per guadagnarsi l’accesso alla sfida conclusiva, quella dei menu personali.

Nel round finale, i concorrenti presenteranno menu completi e pienamente coerenti con la propria filosofia gastronomica, frutto di mesi di studi, prove e dedizione. Sarà allora che Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si riuniranno per eleggere il nuovo volto della cucina italiana tra i fornelli del talent più amato dagli spettatori.

MasterChef Italia rinnova anche nel 2025 il suo impegno per la sostenibilità ambientale e sociale. Da anni il programma collabora con Last Minute Market per donare le eccedenze alimentari alla Onlus “Opera Cardinal Ferrari” di Milano, ottenendo la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, prima realtà televisiva al mondo a raggiungere questo traguardo. La produzione adotta inoltre un approccio plastic free ed eco-friendly, utilizzando solo materiali compostabili e riducendo gli sprechi.

Sky Brand Solutions, insieme a Endemol Shine Italy, ha coinvolto numerosi partner e sponsor in questa stagione, da importanti marchi del settore alimentare e della ristorazione a brand sostenitori della qualità e dell’artigianalità italiane.

MasterChef Italia, basato sul format creato da Franc Roddam e distribuito da Banijay Group, è stato riconosciuto dal Guinness World Records come il format culinario più di successo al mondo, con oltre 700 edizioni e più di 300 milioni di spettatori nel globo.

Giovedì 5 marzo sarà la notte che chiuderà un altro straordinario capitolo del cooking show Sky Original: tra emozioni, prove estreme e creatività ai massimi livelli, la cucina di MasterChef Italia decreterà chi, tra Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo, diventerà il nuovo protagonista della tavola italiana.