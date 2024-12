MASTERCHEF ITALIA Serata 2: nuove sfide ed emozioni in cucina

La popolare trasmissione culinaria “MasterChef Italia” è pronta per stupire nuovamente il pubblico con la seconda serata della stagione, in onda giovedì 19 dicembre su Sky e in streaming su NOW. Con nuove sfide e momenti emozionanti in cucina, i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli accoglieranno aspiranti chef pronti a giocarsi la loro chance per entrare nella tanto ambita Masterclass.

Durante la prima serata, sei concorrenti hanno già realizzato il sogno di indossare il grembiule bianco personalizzato, ma il viaggio nella cucina di “MasterChef Italia” è appena all’inizio. Nella seconda serata, i concorrenti dovranno affrontare Live Cooking e il temutissimo Blind Test, dove solo i più audaci e talentuosi potranno emergere.

La serata inizierà con i Live Cooking, con la partecipazione della Chef Chiara Pavan, che supporterà i concorrenti durante la preparazione dei piatti e li spronerà a dare il meglio di sé. Successivamente, il Blind Test metterà alla prova gusto e abilità culinarie, con solo 15 minuti a disposizione per dimostrare il proprio valore davanti ai giudici.

Oltre alle emozionanti sfide in cucina, “MasterChef Italia” si impegna attivamente in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile e riducendo gli sprechi alimentari. La collaborazione con Last Minute Market e la Onlus “Opera Cardinal Ferrari” testimonia l’impegno della trasmissione nel realizzare azioni concrete per sostenere chi è in difficoltà.

Non solo cucina e competizione, ma anche divertimento e apprendimento caratterizzano “MasterChef Italia”, con l’appuntamento quotidiano di “MasterChef Magazine” che torna su Sky e NOW dal 20 dicembre. Chef e aspiranti chef condivideranno ricette e segreti culinari in un mix di creatività e passione per il buon cibo.