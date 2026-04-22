Matteo Salvini ospite a Dritto e Rovescio: focus su Europa, energia e attualità

Matteo Salvini sarà protagonista domani sera su Retequattro come ospite di Paolo Del Debbio nel talk show Dritto e Rovescio. L'appuntamento, in onda in prima serata, offrirà un confronto sui principali temi che segnano l'agenda politica nazionale e internazionale.



Con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture si discuterà delle decisioni che saranno prese durante il Consiglio europeo di giovedì, con particolare attenzione alle strategie adottate dall'Unione Europea rispetto alla guerra e alla crisi energetica che sta gravando su famiglie e imprese.



La puntata dedicherà inoltre uno spazio a un'inchiesta sulla prostituzione di lusso a Milano, vicenda che ha recentemente coinvolto esponenti del mondo sportivo. Nel corso della serata parteciperanno anche numerosi rappresentanti politici di diversi schieramenti: Marco Lisei per Fratelli d'Italia, Paola De Micheli e Piefrancesco Majorino per il Partito Democratico, Alberto Bagnai per la Lega e Carlo Calenda in rappresentanza di Azione.



La trasmissione si prospetta ricca di spunti e contraddittorio, offrendo ai telespettatori un quadro aggiornato sulle questioni di maggiore rilievo a livello nazionale ed europeo, con approfondimenti sulle tensioni internazionali e sulle conseguenze economiche delle scelte politiche in corso.