Spettacolo

Mauro Pagani compie 80 anni e annuncia il nuovo album “Tutto è già qui”

Published

A ottant’anni appena compiuti, Mauro Pagani aggiunge un nuovo capitolo alla sua straordinaria carriera artistica. Il 16 ottobre uscirà il suo nuovo album di inediti, “Tutto è già qui”, pubblicato da BMG. L’annuncio segna non solo la celebrazione di un compleanno importante, ma anche l’inizio di una nuova collaborazione discografica per uno dei protagonisti assoluti della musica italiana.

Figura centrale della nostra scena musicale, Pagani ha attraversato oltre cinquant’anni di storia creativa, da fondatore della leggendaria Premiata Forneria Marconi (PFM) alla partnership indimenticabile con Fabrizio De André. Dal rock al folk, dal jazz alle sonorità etniche, la sua curiosità musicale non ha mai conosciuto confini. Con l’uscita di “Tutto è già qui”, l’artista torna alla produzione di brani inediti dopo ventun anni: l’ultimo album di questo tipo, “Domani”, risale infatti al 2003.

Il nuovo progetto discografico sarà disponibile esclusivamente in formato fisico – CD digipack e vinile colorato in edizione limitata e numerata – con copertina alternativa. Una scelta che sottolinea il legame dell’artista con la dimensione artigianale e tangibile della musica, autentica e lontana dalle mode.

Tre dei brani presenti nel nuovo lavoro sono già ascoltabili nella colonna sonora del film “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”, diretto da Cristiana Mainardi e nelle sale in questi giorni. Un’opera che racconta la vita, le fughe e le rinascite di un musicista che ha sempre seguito la propria strada con indipendenza e passione.

Nato artisticamente all’inizio degli anni Settanta con la PFM, Pagani ha poi intrapreso un cammino solista che lo ha portato a sperimentare con linguaggi diversi. Tra i suoi album ricordiamo “Mauro Pagani” (1978), “Sogno di una notte d’estate” (1981), “Passa la bellezza” (1991), “Domani” (2003) e “2004. Crêuza de mä” (2004). La sua collaborazione con De André ha dato vita a capolavori assoluti come “Crêuza de Mä” e “Le Nuvole”, lavori che hanno segnato un punto di svolta nella musica d’autore italiana grazie alla fusione tra dialetto, sonorità mediterranee e ricerca poetica.

Oltre alla carriera da musicista e produttore, Pagani ha lasciato un segno profondo nel mondo del cinema, firmando colonne sonore per film come “Puerto Escondido”, “Nirvana”, “Educazione siberiana”, “Fuga da Reuma Park” e “Tutto il mio folle amore”. Il suo talento è stato riconosciuto da premi come il Golden Globe della stampa estera in Italia, il Ciak d’Oro e il Cinearti – La Chioma di Berenice, oltre a diverse nomination ai David di Donatello.

Fondatore a Milano de Le Officine Meccaniche, studio di registrazione e etichetta che è diventata un punto di riferimento per la scena italiana, Pagani ha lavorato come produttore e arrangiatore per artisti tra cui Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Arisa, Nina Zilli e Chiara Galiazzo, oltre ad aver collaborato con i Muse a livello internazionale.

Autore anche di libri come il romanzo “Foto di gruppo con chitarrista” (2009) e l’autobiografia “Nove vite e 10 blues” (2022), Pagani si conferma una figura poliedrica, capace di attraversare generi, linguaggi e tempi diversi mantenendo sempre una visione coerente e personale.

Nel 2024 è tornato in tour per celebrare i 40 anni di “Crêuza de Mä”, rinnovando il legame con un pubblico che lo segue da generazioni. Ora, con il nuovo disco in arrivo, dimostra ancora una volta la forza creativa che lo accompagna da sempre.

“Tutto è già qui” non è solo un titolo, ma un’affermazione di continuità e presenza: un modo per dire che, dopo mezzo secolo di musica, Mauro Pagani è ancora qui — e la sua voce artistica non ha mai smesso di parlare al presente.

