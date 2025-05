Mazda CX-30 2025: la nostra prova su strada

La nuova Mazda CX-30 2025 segna un’evoluzione significativa per uno dei modelli più apprezzati del brand giapponese. Sin dal suo debutto nel 2019, la CX-30 ha conquistato una posizione centrale tra la CX-3 e la CX-5, proponendo una combinazione vincente di design, tecnologia e prestazioni. Ora, con l’aggiornamento 2025, Mazda alza ulteriormente l’asticella con un SUV compatto che unisce linee raffinate, connettività avanzata e una nuova motorizzazione da 140 CV che sostituisce i due propulsori da 122 e 150 CV, per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta e sofisticata. Noi l’abbiamo provata.

Esteticamente, la nuova CX-30 si presenta con un linguaggio stilistico Kodo ulteriormente affinato, ispirato alla filosofia giapponese del vuoto e dell’equilibrio. La silhouette fluida e dinamica conferisce alla vettura un aspetto slanciato e sportivo, senza sacrificare la robustezza tipica di un SUV. L’eliminazione delle classiche linee di carattere a favore di superfici fluide e scolpite crea un effetto visivo di grande impatto, enfatizzato dai giochi di luce e ombra sulle fiancate.

Il frontale rinnovato si distingue per la presenza della tipica “ala” Mazda, ora più profonda e scolpita, integrata perfettamente nella calandra triangolare che varia aspetto a seconda dell’angolo di luce. Dietro, spiccano i gruppi ottici a LED con indicatori di direzione sequenziali e una forma del portellone arcuata che richiama le proporzioni di un coupé, donando alla vettura una postura solida e dinamica.

All’interno, la Mazda CX-30 2025 continua a porre l’uomo al centro del progetto, ispirandosi all’architettura tradizionale giapponese e al concetto di “Ma”, ovvero la bellezza dello spazio vuoto. Il risultato è un abitacolo accogliente, arioso e raffinato, con materiali di alta qualità e un’ergonomia pensata per ridurre al minimo lo stress alla guida.

Il cockpit è chiaramente orientato al conducente: il nuovo display centrale da 10,25 pollici, ora con funzionalità split-screen, è perfettamente integrato nella plancia e può essere controllato tramite l’intuitiva manopola Commander. L’esperienza di bordo è ulteriormente migliorata dal supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto, oltre a un pad di ricarica a induzione per smartphone.

Tra le principali novità dell’allestimento 2025, spicca l’integrazione dell’assistente vocale Alexa, che consente di gestire tramite comandi vocali naturali le principali funzioni dell’auto, dalla navigazione al clima, fino alla gestione dei dispositivi smart home. Un passo avanti deciso verso una guida più sicura e connessa.

Il sistema di navigazione è stato completamente rinnovato: la nuova piattaforma ibrida combina funzionalità offline e online, permettendo aggiornamenti automatici fino a quattro volte l’anno, una visualizzazione dei punti di interesse sempre aggiornata e informazioni sul traffico in tempo reale. Il tutto pensato per offrire un’esperienza di viaggio fluida, intelligente e priva di interruzioni.

La struttura Skyactiv-Vehicle Architecture della CX-30 è progettata per migliorare la postura dei passeggeri e ridurre l’affaticamento durante la guida, anche nei lunghi viaggi. I sedili anteriori sostengono correttamente la colonna vertebrale, mentre le sospensioni assorbono le imperfezioni dell’asfalto con efficacia. Grazie alla cura maniacale dedicata all’isolamento acustico e alla riduzione delle vibrazioni (NVH), l’abitacolo si trasforma in un vero e proprio salotto su ruote.

Sul fronte sicurezza, la Mazda CX-30 2025 è equipaggiata con i più avanzati sistemi i-Activsense, tra cui la frenata automatica d’emergenza anche in condizioni notturne, il monitoraggio del conducente con avviso di distrazione, il sistema di mantenimento della corsia e il Cruising & Traffic Support, che gestisce accelerazione, frenata e sterzo fino a 150 km/h.

Sotto il cofano, la Mazda CX-30 2025 si affida ai più recenti propulsori e-Skyactiv, disponibili nelle versioni G da 140 CV e X da 186 CV. Entrambi sono abbinati al sistema Mazda M Hybrid a 24V, una tecnologia mild hybrid che recupera energia in fase di decelerazione per supportare il motore termico, migliorando l’efficienza e riducendo consumi ed emissioni.

Entrambe le motorizzazioni possono essere abbinate al cambio manuale a sei marce Skyactiv-MT o all’automatico Skyactiv-Drive, con possibilità di scegliere la trazione anteriore o integrale i-Activ AWD, quest’ultima in grado di ripartire attivamente la coppia per garantire massima aderenza e controllo in ogni condizione.

Per quanto riguarda l’esperienza di guida, diciamo subito che la Mazda CX-30 non ha deluso le nostre aspettative, soprattutto dal punto di vista del confort a bordo e della tecnologia. Per il nostro test abbiamo provato la versione con allestimento Homura con il propulsore Skyactive X da 186 CV. Su strada, la CX-30 si comporta bene, sia in città che fuori. L’abitacolo è molto ben insonorizzato e le sospensioni reagiscono in maniera ottimale alle imperfezioni dell’asfalto, regalando una guida rilassata. La CX-30 entra bene in curva, senza inerzie, senza sottosterzo anche in fase di percorrenza. Questo significa guidare con piacevole sicurezza e spensieratezza anche fuori porta, tra statali e autostrade. Buona la visibilità della strada dall’interno dell’abitacolo, grazie all’ausilio dei sensori e della visione a 360°, attivabile sia in manovra che durante la guida.

La Mazda CX-30 ha un prezzo di listino che parte da 27.950 euro per la versione Prime con cambio manuale a 6 rapporti, per arrivare fino a oltre 40.000 euro per la versione Takumi, il top di gamma, con trazione integrale e cambio manuale a sei rapporti.