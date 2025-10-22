Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

La passione per la più amata roadster di sempre si trasforma in un’esperienza ancora più coinvolgente. Mazda Italia presenta ufficialmente Club Membership MX-5, un programma esclusivo riservato a tutti i possessori di Mazda MX-5, di qualsiasi anno e generazione. Un’iniziativa che punta a consolidare il legame tra la Casa giapponese e la sua affiatata community di appassionati, offrendo vantaggi concreti, servizi dedicati e momenti speciali in concessionaria.

Per entrare a far parte del club è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito ufficiale di Mazda e ottenere la propria tessera digitale Membership, porta d’accesso a un mondo di privilegi esclusivi.

Uno dei benefit più interessanti è rappresentato da 1.000 euro di extra sconto sull’acquisto di una nuova Mazda MX-5, cumulabile con le campagne promozionali attive. Ma non si tratta solo di incentivi economici: gli iscritti possono usufruire anche di uno sconto del 30% su una selezione di prodotti e servizi in officina, come Mazda Genuine Oil Supra X 0W-20, kit di manutenzione per capote e hard top e pneumatici Yokohama ADVAN 052, garantendo così alla propria MX-5 un’attenzione e una cura impeccabili.

Mazda ha voluto rendere l’esperienza ancora più personale. Ogni nuovo membro riceverà una chiamata di benvenuto dal call center dedicato, per fissare un appuntamento esclusivo in showroom. Durante la visita sarà possibile effettuare un test drive esteso dell’ultima generazione Mazda MX-5 ND, ricevere in omaggio uno scaldacollo “Always inspired” dedicato a Tom Matano, lo storico designer della MX-5 recentemente scomparso, e visitare l’officina per un’ulteriore sorpresa: un omaggio firmato Wurth dedicato alla cura dei vetri e dei tergicristalli.

Un altro pilastro del programma è l’iniziativa “Porta un Amico”, che permette agli iscritti di invitare un conoscente ad acquistare una MX-5. Chi aderisce attraverso questo canale riceverà gli stessi vantaggi della membership, incluso lo sconto esclusivo, mentre il membro segnalatore sarà premiato con un tagliando base gratuito in officina. Un modo autentico per condividere la passione e far crescere la community MX-5.

Con questo lancio, Mazda Italia ribadisce il proprio impegno verso la community che da oltre tre decenni alimenta la leggenda della MX-5. Non è solo un programma di vantaggi, ma un invito a vivere la filosofia “Jinba Ittai”, quel legame unico tra uomo e macchina che ha reso questa roadster un’icona nel mondo automotive.