Connect with us

Hi, what are you looking for?

Senza categoria

Mazda lancia il Power Bonus sulla nuova CX-6e: fino a 3.250 euro di vantaggi 

Published

Mazda rafforza la propria strategia di elettrificazione con il lancio del Power Bonus dedicato alla nuova Mazda CX-6e, presentata a Roma dopo il debutto al Salone dell’Auto di Bruxelles. L’iniziativa, che segna l’avvio della fase di prevendita del nuovo SUV elettrico, unisce sconti economici e agevolazioni energetiche per rendere più accessibile la mobilità elettrica della casa giapponese.

Il Power Bonus CX-6e prevede un vantaggio complessivo fino a 3.250 euro, composto da 2.250 euro di sconto (valido in caso di permuta o rottamazione e sottoscrizione del finanziamento Mazda Advantage) e da un bonus energia di 1.000 euro già precaricato sulla Mazda Charging App. L’offerta resterà disponibile fino al 30 giugno 2026 e include un finanziamento con tasso agevolato del 4,99%.

La novità segue il successo del Power Bonus già introdotto con la Mazda6e, estendendo così una formula che abbina vantaggi economici e praticità per chi sceglie un veicolo a zero emissioni. Con questo progetto Mazda conferma la propria attenzione verso la transizione elettrica, puntando su soluzioni concrete per facilitare l’adozione di tecnologie sostenibili.

Oltre al pacchetto di incentivi diretti, la nuova CX-6e è disponibile anche con Mazda Rent, la formula di noleggio a lungo termine “tutto incluso”. Pensata per imprese, professionisti e privati, la proposta offre la massima flessibilità con canoni mensili differenziati: da 495 euro al mese (IVA esclusa) per clienti business e 589 euro al mese (IVA inclusa) per i privati. Entrambe le formule includono manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione e servizi di assistenza, con una durata di 36 mesi e percorrenza rispettivamente di 10.000 e 100.000 km complessivi.

Per i possessori di partita IVA, Mazda introduce inoltre uno sconto dedicato del 14% che porta il prezzo di partenza della CX-6e da 46.750 euro a 40.205 euro, in presenza di permuta o rottamazione e finanziamento tramite Mazda Advantage. Tutte le offerte restano valide fino al 30 giugno 2026 presso i concessionari aderenti.

Il bonus energia collegato alla promozione si attiva attraverso la Mazda Charging App, uno strumento digitale pensato per semplificare l’esperienza di ricarica. L’app consente di visualizzare in tempo reale disponibilità, potenza e tariffe delle colonnine pubbliche in Europa, avviare o fermare la ricarica e gestire i pagamenti direttamente da smartphone. Intuitiva e disponibile in più lingue, la piattaforma rappresenta un tassello chiave nell’integrazione tra prodotto e servizio.

Anche la Mazda6e mantiene attivo il Power Bonus, con un vantaggio complessivo di 2.800 euro — 1.800 di sconto e 1.000 di bonus energia — e finanziamento agevolato al 3,99%, a conferma di una strategia coerente che mira a incentivare la diffusione dei modelli elettrici del marchio.

Con la nuova CX-6e e la Mazda6e, il costruttore nipponico prosegue nel proprio percorso verso un futuro sostenibile, unendo visione strategica e soluzioni concrete. L’obiettivo è quello di accompagnare clienti e mercato nella transizione verso un modello di mobilità elettrica più avanzato, in linea con l’identità innovativa e la tradizione di affidabilità che da sempre contraddistingue Mazda.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Topolino Corallo: la nuova Fiat che porta colore e leggerezza nelle città

Tecnologia

NIKON presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Spettacolo

U2 celebrano la libertà con “Days of Ash” e il corto-documentario “Yours Eternally”

Società

Leonardo e il suono del tempo: al Museo Leonardo3 prende vita l’orologio di Da Vinci

Sport

Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismo

Spettacolo

The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano

Motori

Brividi ed emozioni elettriche: Opel annuncia la nuova Corsa GSE

Spettacolo

“Emigrato (Italiano)”: Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026

Senza categoria

Mazda lancia il Power Bonus sulla nuova CX-6e: fino a 3.250 euro di vantaggi 

Tecnologia

Cisco presenta nuove soluzioni per un’AI agentica sicura e intelligente

Tecnologia

Huawei presenta a Madrid il nuovo Watch GT Runner 2, lo smartwatch co-creato con Eliud Kipchoge

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Motori

Yamaha celebra la Festa del Papà con il Father&Son Weekend: avventura su due ruote tra padri e figli

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme in Italia con l’“Amigas del Corazón World Tour”

Spettacolo

“Unconditional”: il nuovo thriller madre-figlia debutta su Apple TV l’8 maggio

Tecnologia

motorola signature arriva in Italia: la miglior fotocamera su uno smartphone ultrasottile premiata con DXOMARK Gold Label

Motori

La Fiat Grande Panda protagonista alla Salomon New Shapers Run 2026

Motori

Hyundai porta la sua energia alla Termal Bologna Marathon 2026 dopo il successo di Napoli

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e due giochi esclusivi al FUTURA HUB di Casa Sanremo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Topolino Corallo: la nuova Fiat che porta colore e leggerezza nelle città

Fiat presenta Topolino Corallo, l’ultima evoluzione dell’iconico quadriciclo elettrico che ha rivoluzionato la micromobilità urbana in Europa. Una versione ancora più vivace, intuitiva e...

1 ora ago

Sport

Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismo

Suzuki rinnova la propria alleanza con il mondo del ciclismo, partecipando al 63° Trofeo Laigueglia, una delle corse più prestigiose del calendario internazionale. L’azienda...

2 ore ago

Motori

Brividi ed emozioni elettriche: Opel annuncia la nuova Corsa GSE

Opel continua la sua corsa verso l’elettrificazione e presenta ufficialmente la nuova Opel Corsa GSE, una “hot hatch” compatta e completamente elettrica che promette...

2 ore ago

Motori

Yamaha celebra la Festa del Papà con il Father&Son Weekend: avventura su due ruote tra padri e figli

Un’esperienza unica per condividere la passione per le moto. In occasione della Festa del Papà, Yamaha Motor lancia il Father&Son Weekend, un evento esclusivo...

3 ore ago