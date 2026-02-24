Mazda lancia il Power Bonus sulla nuova CX-6e: fino a 3.250 euro di vantaggi 

Mazda rafforza la propria strategia di elettrificazione con il lancio del Power Bonus dedicato alla nuova Mazda CX-6e, presentata a Roma dopo il debutto al Salone dell’Auto di Bruxelles. L’iniziativa, che segna l’avvio della fase di prevendita del nuovo SUV elettrico, unisce sconti economici e agevolazioni energetiche per rendere più accessibile la mobilità elettrica della casa giapponese.

Il Power Bonus CX-6e prevede un vantaggio complessivo fino a 3.250 euro, composto da 2.250 euro di sconto (valido in caso di permuta o rottamazione e sottoscrizione del finanziamento Mazda Advantage) e da un bonus energia di 1.000 euro già precaricato sulla Mazda Charging App. L’offerta resterà disponibile fino al 30 giugno 2026 e include un finanziamento con tasso agevolato del 4,99%.

La novità segue il successo del Power Bonus già introdotto con la Mazda6e, estendendo così una formula che abbina vantaggi economici e praticità per chi sceglie un veicolo a zero emissioni. Con questo progetto Mazda conferma la propria attenzione verso la transizione elettrica, puntando su soluzioni concrete per facilitare l’adozione di tecnologie sostenibili.

Oltre al pacchetto di incentivi diretti, la nuova CX-6e è disponibile anche con Mazda Rent, la formula di noleggio a lungo termine “tutto incluso”. Pensata per imprese, professionisti e privati, la proposta offre la massima flessibilità con canoni mensili differenziati: da 495 euro al mese (IVA esclusa) per clienti business e 589 euro al mese (IVA inclusa) per i privati. Entrambe le formule includono manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione e servizi di assistenza, con una durata di 36 mesi e percorrenza rispettivamente di 10.000 e 100.000 km complessivi.

Per i possessori di partita IVA, Mazda introduce inoltre uno sconto dedicato del 14% che porta il prezzo di partenza della CX-6e da 46.750 euro a 40.205 euro, in presenza di permuta o rottamazione e finanziamento tramite Mazda Advantage. Tutte le offerte restano valide fino al 30 giugno 2026 presso i concessionari aderenti.

Il bonus energia collegato alla promozione si attiva attraverso la Mazda Charging App, uno strumento digitale pensato per semplificare l’esperienza di ricarica. L’app consente di visualizzare in tempo reale disponibilità, potenza e tariffe delle colonnine pubbliche in Europa, avviare o fermare la ricarica e gestire i pagamenti direttamente da smartphone. Intuitiva e disponibile in più lingue, la piattaforma rappresenta un tassello chiave nell’integrazione tra prodotto e servizio.

Anche la Mazda6e mantiene attivo il Power Bonus, con un vantaggio complessivo di 2.800 euro — 1.800 di sconto e 1.000 di bonus energia — e finanziamento agevolato al 3,99%, a conferma di una strategia coerente che mira a incentivare la diffusione dei modelli elettrici del marchio.

Con la nuova CX-6e e la Mazda6e, il costruttore nipponico prosegue nel proprio percorso verso un futuro sostenibile, unendo visione strategica e soluzioni concrete. L’obiettivo è quello di accompagnare clienti e mercato nella transizione verso un modello di mobilità elettrica più avanzato, in linea con l’identità innovativa e la tradizione di affidabilità che da sempre contraddistingue Mazda.