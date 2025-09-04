Mazda lancia la charging app

Mazda Motor Italia ha appena rilasciato una novità che semplifica la vita agli automobilisti elettrici: la nuova Mazda Charging App. Annunciata a Roma, questa innovativa applicazione promette di rendere la ricarica delle auto elettriche più semplice e immediata, portando i conducenti più vicino al futuro della mobilità sostenibile.

L’App Mazda Charging rappresenta un significativo passo avanti nella strategia di Mazda per favorire un’esperienza di mobilità elettrica più fluida e integrata. Grazie alla collaborazione con autoSense, una società svizzera specializzata in soluzioni di ricarica tramite app, Mazda offre ai propri clienti l’accesso a centinaia di migliaia di stazioni di ricarica pubbliche in tutta Europa.

Gli utenti possono facilmente consultare la disponibilità in tempo reale delle colonnine, le potenze di ricarica disponibili e, soprattutto, le tariffe, tutte presentate in modo chiaro e trasparente. Le sessioni di ricarica possono essere avviate o interrotte direttamente dall’app, che supporta diverse lingue e valute locali, semplificando i pagamenti senza la necessità di abbonamenti.

La nuova applicazione è disponibile per il download immediato. Una volta installata, gli utenti possono creare un account, registrare un metodo di pagamento e iniziare subito la ricarica delle loro vetture elettriche. Mazda ha pensato a tutto, offrendo anche una carta RFID per chi preferisce non utilizzare il proprio smartphone durante la ricarica.

In futuro, l’app sarà dotata di ulteriori funzionalità per offrire ancora più vantaggi agli utenti, come la ricarica ottimizzata in base ai costi e l’uso preferenziale di energia rinnovabile. Inoltre, Mazda si impegna a garantire assistenza clienti facile e accessibile attraverso il supporto offerto da autoSense, sempre pronto ad aiutare in caso di necessità.

“Ricaricare la propria Mazda dovrebbe essere semplice quanto guidarla”, afferma Martijn ten Brink, CEO di Mazda Motor Europe. “Con Mazda Charging lanciamo un’app intuitiva, pratica e pensata per integrarsi perfettamente nella quotidianità dei nostri clienti.”

Il lancio dell’app coincide con il debutto della Nuova Mazda6e, sottolineando l’impegno del marchio nel promuovere la mobilità elettrica. Con queste innovazioni, Mazda dimostra di voler rendere ogni viaggio con un’auto elettrica più comodo e senza stress, rendendo la transizione verso un futuro più sostenibile un po’ più vicina.