Mazda main sponsor al Young Innovators Business Forum di ANGI

Mazda ha partecipato in qualità di main sponsor al Young Innovators Business Forum, prestigiosa manifestazione promossa da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), confermando il proprio ruolo da protagonista nell’ambito della mobilità sostenibile, intelligente e centrata sull’essere umano.

L’evento, tra i più rilevanti nel panorama dell’innovazione in Italia e in Europa, rappresenta un punto d’incontro strategico tra istituzioni, imprese e mondo accademico. Un’occasione fondamentale per discutere le grandi sfide del nostro tempo: crescita economica, sviluppo tecnologico, sostenibilità ambientale e transizione digitale.

Mazda, azienda da sempre impegnata nell’innovazione responsabile, ha colto questa opportunità per ribadire la propria visione: creare soluzioni di mobilità che siano realmente al servizio delle persone. Con un approccio progettuale distintivo, il brand giapponese combina tecnologie d’avanguardia con una filosofia profondamente umanocentrica, ispirata al principio giapponese del Kaizen, ovvero il miglioramento continuo.

Durante il Forum, Mazda ha presentato la propria strategia di transizione energetica e digitale, mettendo in evidenza un approccio multi-solution alla mobilità. La casa automobilistica punta a soddisfare le diverse esigenze dei clienti e dei mercati attraverso un’offerta ampia e flessibile, che va dai motori a combustione interna altamente efficienti fino ai veicoli completamente elettrici.

Uno degli obiettivi più ambiziosi è la neutralità carbonica entro il 2050, con un primo traguardo fissato per il 2035, quando Mazda prevede di rendere carbon neutral tutti i propri stabilimenti nel mondo. Questo impegno si inserisce perfettamente nel quadro degli obiettivi ambientali europei e testimonia la volontà dell’azienda di contribuire attivamente alla transizione ecologica.

Durante il dibattito, Erika Giandomenico – Used Car & Fleet Account Manager di Mazda Italia – ha illustrato la visione dell’azienda in tema di innovazione: “In un settore in costante evoluzione come quello della mobilità, Mazda si distingue per un approccio audace e umanocentrico, che trae ispirazione dal concetto di Kaizen”. Un concetto che si traduce concretamente in un’esperienza di guida unica, in perfetto equilibrio tra uomo e macchina, secondo il principio del Jinba Ittai.

Nel suo intervento, Giandomenico ha sottolineato che l’obiettivo di una mobilità a zero emissioni non può essere raggiunto con una sola tecnologia. È necessario adottare una visione olistica, capace di valorizzare ogni possibile soluzione in base al contesto economico-sociale e alle esigenze dei clienti. Proprio per questo, Mazda ha sviluppato un’offerta diversificata che include motori a combustione interna con ibridazione leggera, ibridi, ibridi plug-in e veicoli elettrici a batteria. Tra questi spicca la nuovissima Mazda6e, un modello 100% elettrico dal design ricercato e dotato delle più avanzate tecnologie Skyactiv, in arrivo nell’estate 2025.

La partecipazione di Mazda al Young Innovators Business Forum non è solo una scelta strategica, ma anche un chiaro messaggio: la Casa di Hiroshima è pronta a giocare un ruolo da protagonista nella trasformazione del settore automotive, portando avanti la propria missione di innovare con responsabilità e generare valore concreto per le persone e per il pianeta.