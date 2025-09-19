Mazda protagonista al Salone dell’Auto di Torino: debutta la Nuova Mazda6e elettrica

Mazda rinnova la sua presenza al Salone dell’Auto di Torino presentando in anteprima assoluta la Nuova Mazda6e, la prima berlina completamente elettrica della Casa giapponese. Un modello che segna un passo decisivo nel percorso del brand verso la mobilità sostenibile, con un design elegante e tecnologie di ultima generazione.

A partire dal 25 settembre sarà possibile prenotare un test drive presso tutte le concessionarie ufficiali Mazda, un’occasione unica per provare su strada la nuova arrivata e vivere in prima persona l’esperienza della guida elettrica secondo la filosofia Jinba Ittai, che da sempre caratterizza il marchio.

La Nuova Mazda6e rappresenta la perfetta sintesi tra raffinatezza, efficienza e prestazioni dinamiche. Il design, fedele al linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, unisce linee fluide e proporzioni bilanciate, dando vita a una berlina a cinque porte che combina l’eleganza di una coupé con la praticità di un’auto da tutti i giorni.

La silhouette sportiva, la linea del tetto bassa e il carattere audace conferiscono alla vettura una forte presenza scenica, mentre gli interni sono studiati per offrire comfort, innovazione e una connessione immediata con la strada. Con la 6e, Mazda entra ufficialmente in una nuova era elettrica, senza rinunciare alla sua maestria artigianale e alla cura per i dettagli.

Accanto alla nuova berlina elettrica, Mazda porta al Salone anche l’iconica MX-5 nella versione speciale Homura. Questa edizione esclusiva della celebre roadster enfatizza ancora di più il piacere di guida grazie a dettagli sportivi come i sedili Recaro® in pelle e Alcantara, i cerchi forgiati Rays ultraleggeri e le pinze freno Brembo rosse a 4 pompanti, perfette per un uso intenso anche in pista.

Il nome Homura, che in giapponese significa “fuoco ardente”, simboleggia la passione che anima questa versione della MX-5, un modello pensato per chi cerca autenticità e connessione diretta con la strada.

La presenza congiunta della Mazda6e e della MX-5 Homura al Salone di Torino non è casuale: i due modelli incarnano la visione multi-solution di Mazda, una strategia che non punta su un’unica via alla sostenibilità ma su un ecosistema di soluzioni tecnologiche.

Il brand giapponese è convinto che la sfida ambientale richieda un approccio diversificato, in cui convivono veicoli 100% elettrici, ibridi plug-in, mild hybrid e motori termici di nuova generazione. L’obiettivo è offrire auto in grado di adattarsi ai diversi mercati, alle abitudini di guida e alle infrastrutture disponibili, senza sacrificare il piacere di guida e la qualità costruttiva.

Durante il Salone dell’Auto di Torino, oltre alla nuova Mazda6e, i visitatori avranno la possibilità di provare anche la Mazda CX-60 2025 equipaggiata con il nuovo motore 3.3L e-Skyactiv D. Questo propulsore a sei cilindri in linea integra un sistema mild hybrid a 48V, capace di garantire alte prestazioni e consumi ottimizzati, confermando la volontà di Mazda di proporre soluzioni versatili e avanzate

Con la presentazione della Mazda6e e l’arrivo di nuovi modelli elettrificati, Mazda ribadisce il suo impegno a favore di una transizione sostenibile che non rinuncia al piacere di guida. Il Salone di Torino diventa così il palcoscenico perfetto per raccontare un brand che continua a innovare rispettando la propria tradizione.