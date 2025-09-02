Mazda sostiene la Homo Faber Fellowship 2025-26: artigianato giapponese ed europeo in dialogo a Siviglia

La terza edizione della Homo Faber Fellowship è ufficialmente partita a Siviglia, inaugurando un percorso che, nei prossimi sette mesi, vedrà protagoniste 23 coppie di maestri artigiani e giovani talenti provenienti da 19 Paesi e 4 continenti. Si tratta di uno dei programmi di mentorship più prestigiosi dedicati all’artigianato internazionale, ideato dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship di Ginevra, con il sostegno di partner d’eccellenza come Jaeger-LeCoultre, ESSEC Business School e Passa Ao Futuro.

Il progetto si distingue per un approccio unico: un mese di formazione certificata in ambito creativo e imprenditoriale a Siviglia, seguito da sei mesi di co-creazione immersiva presso atelier artigiani in tutta Europa. Il percorso culminerà con una mostra aperta al pubblico ad aprile 2026, un evento che celebrerà l’incontro tra tradizione e innovazione nel panorama del saper fare.

Tra i partner della Fellowship, Mazda riveste un ruolo centrale in qualità di sponsor per il Giappone. Dopo il successo della Biennale Homo Faber 2024 di Venezia, la casa automobilistica rinnova il suo impegno sostenendo due coppie creative che incarnano perfettamente il dialogo tra artigianato giapponese e creatività europea.

La maestra di plissé tessile Harumi Sugiura guiderà la giovane italo-colombiana Marcella Giannini in una residenza a Marsiglia, mentre la scultrice della carta Kuniko Maeda affiancherà Momoka Ienaga, specialista del ricamo Kaga, nel suo atelier londinese. Queste collaborazioni riflettono i valori fondanti di Mazda: artigianalità, eredità culturale e trasmissione del saper fare.

Il programma si è aperto con una masterclass di quattro settimane presso lo Spazio Alcalde Marqués de Contadero, nel cuore della città andalusa. Curata da ESSEC Business School e Passa Ao Futuro, la formazione unisce contenuti di business e creatività a momenti di immersione culturale, con visite a botteghe e siti storici di Siviglia. I partecipanti hanno così l’opportunità di confrontarsi direttamente con le tradizioni spagnole della ceramica, del ricamo e della lavorazione dei metalli.

Al termine della masterclass, verrà lanciato un brief creativo che orienterà i sei mesi di co-creazione negli atelier artigiani di Francia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Questa fase sarà seguita da Giampiero Bodino, artista gioielliere di fama internazionale e direttore artistico della Homo Faber Fellowship 2025-26.

«In Mazda crediamo che la bellezza dell’artigianato risieda nella sua umanità, nella competenza, nell’emozione e nella dedizione delle persone che danno vita ai materiali. Per questo siamo orgogliosi di sostenere artigiani di talento che mantengono vivo questo settore e ispirano le generazioni future», ha dichiarato Katarina Loksa, Head of Brand di Mazda Motor Europe.

Il sostegno alla Homo Faber Fellowship conferma l’impegno di Mazda verso un artigianato che non è solo tradizione, ma anche innovazione e dialogo interculturale. Le creazioni che nasceranno nei prossimi mesi dalle due coppie sostenute dall’azienda diventeranno simbolo di un incontro unico tra maestria giapponese e visione europea, fino alla grande mostra conclusiva di aprile 2026.