Mazda6e: ritorna l’ammiraglia ed è solo elettrica

Mazda ha svelato al Salone dell’Auto di Bruxelles la nuova Mazda6e, una berlina 5 porte a ricarica rapida che rappresenta l’ultima frontiera dell’elettrico nella gamma del marchio giapponese. Innovazione tecnologica, design sofisticato e attenzione ai dettagli rendono questo modello una sintesi perfetta tra prestazioni e stile.

La Mazda6e propone due varianti di propulsione per soddisfare differenti esigenze di guida. La versione base, Mazda6e1, è dotata di una batteria da 68,8 kWh, che assicura un’autonomia fino a 479 km. Con una ricarica in corrente continua da 200 kW, la batteria può passare dal 10% all’80% in soli 22 minuti, garantendo 235 km di autonomia in appena 15 minuti. Il motore eroga una potenza di 190 kW (258 CV), offrendo prestazioni vivaci. Per chi desidera un’autonomia maggiore, la versione Long Range integra una batteria da 80 kWh che consente di percorrere fino a 552 km con una singola ricarica. Il motore elettrico, in questa configurazione, fornisce 180 kW (245 CV). Entrambe le versioni offrono una coppia di 320 Nm, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e una velocità massima di 175 km/h, esaltando la dinamica di guida grazie alla trazione posteriore.

Il design della Mazda6e riflette l’evoluzione della filosofia “Kodo: Soul of Motion”, con linee fluide e decise che conferiscono alla vettura un carattere unico. La silhouette elegante, ispirata a una coupé, si combina con dettagli come le porte senza cornice e le maniglie integrate, che esaltano la modernità del modello. La parte posteriore, con luci a quattro cilindri e uno spoiler elettrico, aggiunge un tocco di dinamismo.

Gli interni della Mazda6e incarnano il concetto giapponese di “ma”, valorizzando semplicità e spazio. L’abitacolo offre un ambiente accogliente, grazie a materiali pregiati e a un tetto panoramico che inonda l’interno di luce naturale. Due allestimenti arricchiscono l’esperienza: il Takumi, con interni in pelle ecologica beige caldo o nero, e il Takumi Plus, che include pelle nappa color sabbia e dettagli in pelle scamosciata. Il design interno ed esterno si fondono armoniosamente, creando un equilibrio tra estetica e funzionalità.

La tecnologia della Mazda6e è pensata per migliorare la connessione tra conducente e vettura. Tre schermi posizionati strategicamente offrono tutte le informazioni necessarie: un touchscreen da 14,6 pollici personalizzabile, un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e un Head-Up Display a realtà aumentata da 50 pollici, che proietta dati fondamentali direttamente nella linea visiva del guidatore. I comandi vocali e gestuali semplificano l’interazione, mentre il sistema audio SonyPRO a 14 altoparlanti garantisce un’esperienza sonora di alta qualità per tutti i passeggeri.

La sicurezza è centrale nella progettazione della Mazda6e. Il veicolo è equipaggiato con nove airbag e avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata di emergenza autonoma, il riconoscimento della segnaletica stradale e l’avviso di superamento della corsia. Un’innovazione particolarmente significativa è il sistema di monitoraggio dell’occupazione dei sedili posteriori, che utilizza una telecamera per rilevare la presenza di bambini e avvisa il conducente, prevenendo situazioni di pericolo.

La nuova Mazda6e, sintesi di design ricercato e tecnologia all’avanguardia, sarà disponibile presso i concessionari italiani a partire dall’estate del 2025.