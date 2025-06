McLaren lancia la 750S Le Mans per il 30° Anniversario della Vittoria del 1995

McLaren Automotive ha presentato una nuova edizione speciale della sua vettura, la 750S Le Mans, per celebrare il 30° anniversario della storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans nel 1995. Questo modello esclusivo sarà prodotto in soli 50 esemplari in tutto il mondo, rendendolo uno degli omaggi più ambiti nel mondo dell’automobilismo.

La storia di McLaren alla 24 Ore di Le Mans è leggendaria. Il 18 giugno 1995, JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya conquistarono la vittoria nella loro prima partecipazione alla competizione come costruttore. Grazie a questo successo, McLaren ha deciso di onorare quel momento iconico con un’edizione che non solo celebra la storia, ma esalta anche le prestazioni della moderna tecnologia automobilistica.

La 750S Le Mans è equipaggiata con il nuovo kit MSO High Downforce (HDK), progettato per migliorare ulteriormente le prestazioni in pista. Le vetture di questa edizione speciale sono disponibili in colori commemorativi Le Mans Grey o McLaren Orange, con interni che offrono un contrasto audace in Carbon Black con Dove Grey o Carbon Black con McLaren Orange.

Le caratteristiche distintive di questa edizione includono una presa d’aria sul tetto, esclusivi cerchi LM a 5 razze e il prestigioso marchio Le Mans. Questo rilascio non è solo un tributo al passato glorioso, ma anche un’opportunità per i collezionisti e gli appassionati di possedere una delle versioni più affascinanti e desiderate della 750S.

Con la produzione limitata a soli 50 esemplari, la 750S Le Mans non è solo un’auto, ma un pezzo di storia automobilistica. I colori scelti e le caratteristiche tecniche sono un chiaro omaggio a quel momento indimenticabile, rendendo ogni vettura un simbolo di vittoria e innovazione.