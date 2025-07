McLaren W1 al Debutto al Goodwood Festival of Speed 2025

McLaren Automotive festeggia i 30 anni dal suo debutto vincente alla 24 Ore di Le Mans con una supercar che promette di diventare un’icona: la McLaren 750S Le Mans, prodotta in soli 50 esemplari. Un anniversario che segna non solo il completamento della Tripla Corona ma anche il ritorno del marchio britannico nella massima categoria della 24 Ore di Le Mans dal 2027.

Era il 18 giugno 1995 quando la McLaren F1 GTR numero 59, guidata da JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya, conquistò la storica vittoria a Le Mans, con altre tre McLaren tra le prime cinque posizioni, scrivendo una pagina leggendaria dell’endurance mondiale. A pochi giorni dal trentesimo anniversario di quella impresa, due McLaren GT3 EVO, ispirate alla 750S, gareggeranno nell’edizione di quest’anno per il titolo LMGT3.

La McLaren 750S Le Mans omaggia la F1 GTR #59 con una livrea Le Mans Grey, disponibile anche in McLaren Orange, e dettagli unici come la presa d’aria sul tetto e cerchi LM a 5 razze. Il nuovo MSO High Downforce Kit (HDK) integra un alettone posteriore attivo in fibra di carbonio con piastre terminali e uno splitter anteriore maggiorato, migliorando la deportanza del 10% rispetto alla 750S standard e richiamando le caratteristiche aerodinamiche della leggendaria McLaren F1 LM. Completa il pacchetto un nuovo pannello sotto-alettone in fibra di carbonio, con feritoie in nero lucido che enfatizzano l’impronta racing della vettura.

Gli interni della McLaren 750S Le Mans offrono combinazioni in Carbon Black con Dove Grey o McLaren Orange, con badge Le Mans e targhe personalizzate a sottolineare l’unicità di ogni esemplare. Una targa opzionale, collocata nel vano bagagli anteriore, riporta i record della pista, inclusa la storica vittoria del 1995 e i successi che hanno reso McLaren una leggenda nel motorsport.

Sotto al cofano, la 750S Le Mans conferma le prestazioni di riferimento della gamma McLaren grazie al motore centrale M840T da 4,0 litri, V8 biturbo da 750 CV. La scocca in fibra di carbonio Monocage II, derivata dalle tecnologie del motorsport, e il sistema Proactive Chassis Control III rendono la 750S la supercar più leggera e agile della categoria, ulteriormente affinata dalle migliorie aerodinamiche dell’HDK.

Per garantire la massima performance, la 750S Le Mans monta di serie pneumatici Pirelli P ZERO™, mentre come optional sono disponibili i Pirelli P ZERO™ Corsa e i Pirelli P ZERO™ Trofeo R, sviluppati appositamente da McLaren e Pirelli per la pista. Disponibili anche gli pneumatici invernali Pirelli P ZERO™, offerti presso i concessionari McLaren per garantire versatilità in ogni condizione.

Con soli 50 esemplari in produzione, la McLaren 750S Le Mans è destinata a diventare una delle supercar più ambite da collezionisti e appassionati di motorsport, incarnando l’eredità di McLaren a Le Mans e l’innovazione continua del marchio. Un omaggio esclusivo al passato e un passo verso il futuro, con la promessa del ritorno di McLaren nella top class a Le Mans, pronta a scrivere nuovi capitoli nella storia dell’endurance mondiale.