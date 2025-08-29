Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Mercedes-AMG e Michelin hanno scritto una nuova pagina di storia dell’endurance automobilistica. Sul celebre circuito del Nardò Technical Center in Puglia, le due aziende hanno affrontato una sfida senza precedenti: percorrere 40.075 chilometri, l’equivalente di un giro intorno alla Terra, in meno di otto giorni a una velocità media di 300 km/h. Protagonista di questa impresa è stato il CONCEPT AMG GT XX, equipaggiato con la nuova generazione di pneumatici MICHELIN Pilot Sport 5 energy.

Questa straordinaria prova non è soltanto una dimostrazione delle potenzialità della futura architettura AMG.EA high performance, ma rappresenta anche un banco di prova estremo per i nuovi pneumatici Michelin, sviluppati per garantire prestazioni costanti, affidabilità ed efficienza energetica.

Frutto di cinque anni di ricerca e sviluppo, il MICHELIN Pilot Sport 5 energy è stato progettato per affrontare le sollecitazioni più estreme senza compromessi. Grazie a un’innovativa architettura bi-mescola del battistrada, lo pneumatico combina due tecnologie all’avanguardia: la Energy Passive Compound sui lati esterni, che riduce il consumo di energia, e la Adaptive Grip al centro, che massimizza l’aderenza sia sull’asciutto che sul bagnato.

Il risultato è uno pneumatico capace di offrire elevata efficienza energetica, riducendo il numero di ricariche, e prestazioni costanti fino all’ultimo chilometro. Le misure sviluppate appositamente per il CONCEPT AMG GT XX sono 265/40 ZR20 107Y XL MO1 all’anteriore e 295/40 ZR20 113Y XL MO1 al posteriore, entrambe dotate di chip elettronici RFID per il monitoraggio in tempo reale.

Il successo ottenuto a Nardò si inserisce nel quadro della partnership trentennale tra Mercedes-AMG e Michelin, fondata su una visione comune: spingere i limiti della tecnologia per inventare la mobilità del futuro. Come ha sottolineato Serge Lafon, Presidente della Business Line Primo Equipaggiamento di Michelin, questo record dimostra come l’innovazione possa tradursi in soluzioni concrete, capaci di offrire prestazioni elevate ed efficienza energetica dal primo all’ultimo chilometro.

Alla vigilia del lancio commerciale della gamma MICHELIN Pilot Sport 5 energy, la validazione sul campo delle nuove tecnologie – come l’inedita architettura bi-mescola – rappresenta un’accelerazione fondamentale verso una mobilità più sostenibile e ad alte prestazioni.

Per tutta la durata della sfida sul circuito di Nardò, lungo 12,6 km e con pendenze fino al 22,5%, Michelin ha affiancato Mercedes-AMG con un supporto tecnico e umano di altissimo livello. Ingegneri e tecnici specializzati hanno garantito monitoraggio continuo 24 ore su 24, mentre squadre dedicate hanno gestito il montaggio e la sostituzione degli pneumatici senza interruzioni.

Grazie a questa sinergia, Michelin ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza tecnologica e la capacità di sviluppare soluzioni su misura per i costruttori più esigenti, trasformando le competizioni e i programmi estremi in acceleratori di innovazione destinati a migliorare l’esperienza di guida degli automobilisti di tutto il mondo.