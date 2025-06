Mercedes-Benz Italia in viaggio con l’Associazione “Le Soste”

Il mondo dell’enogastronomia italiana rappresenta molto più di un semplice patrimonio culinario: è l’espressione autentica di una cultura radicata nella tradizione, nell’artigianalità, nell’innovazione e nella passione per il saper fare. In questo contesto, Mercedes-Benz Italia conferma il proprio impegno nel valorizzare l’eccellenza italiana, stringendo una sinergia sempre più forte con il settore del gusto. Un impegno che si rinnova e si consolida grazie alla partnership con l’Associazione Le Soste, punto di riferimento della ristorazione d’autore da oltre quarant’anni.

Già da diversi anni, la casa della Stella ha tracciato un filo diretto tra il mondo del movimento e quello del gusto, dando vita a esperienze uniche e coinvolgenti dedicate alla propria rete di partner e ai clienti più esigenti. Un percorso che ha visto protagonisti alcuni dei più grandi nomi della cucina italiana, a partire da Davide Oldani, chef stellato e da dieci anni brand ambassador Mercedes-Benz, nonché presidente de Le Soste.

“Il food ha un linguaggio universale”, afferma Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Racconta storie di territorio, identità e passione, e rappresenta un elemento centrale nella nostra strategia di comunicazione. Con Le Soste possiamo arricchire questo racconto, valorizzando le diversità culinarie che rendono unico il nostro Paese. Le piccole soste lungo il nostro viaggio diventano momenti di grande valore, perfettamente coerenti con il nostro impegno nella corporate citizenship e nella valorizzazione dei territori.”

Una visione condivisa anche da Davide Oldani, che sottolinea come Le Soste, sin dalla sua fondazione, sia nata per promuovere e condividere. “La nostra missione si basa su una comunione autentica di valori, ed è proprio questa sintonia che ritroviamo oggi con Mercedes-Benz Italia. Insieme, ci prepariamo a intraprendere un nuovo viaggio alla scoperta dell’eccellenza enogastronomica italiana, un viaggio che celebra il meglio del nostro patrimonio culinario e culturale.”

La partnership tra Mercedes-Benz Italia e Le Soste si configura così come un connubio virtuoso tra mobilità e cultura del gusto, capace di generare valore non solo per i protagonisti diretti, ma per l’intero tessuto sociale e culturale italiano. Un’alleanza che va oltre il concetto di sponsorizzazione, trasformandosi in una piattaforma esperienziale dove innovazione, tradizione e responsabilità sociale viaggiano insieme, con eleganza e autenticità.

Mercedes-Benz Italia continua a raccontare l’Italia attraverso la sua eccellenza, promuovendo un dialogo virtuoso tra settori apparentemente distanti ma profondamente connessi: quello dell’ automotive di alta gamma e quello della cultura gastronomica. Una sinergia che dimostra come la passione per il bello, il buono e il ben fatto possa diventare motore di crescita e di racconto per l’intero Paese.