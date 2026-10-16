Mercedes-Benz e NVIDIA insieme per la guida automatizzata del futuro

Mercedes-Benz e NVIDIA rafforzano la collaborazione per sviluppare sistemi di guida altamente automatizzati e sicuri, unendo IA e ingegneria automotive.

Mercedes-Benz e NVIDIA annunciano il rafforzamento della loro partnership strategica per realizzare sistemi di guida altamente automatizzati e sicuri nel prossimo decennio.



La collaborazione apre nuovi orizzonti nell'innovazione automobilistica, puntando a sviluppare la prossima generazione di sistemi di assistenza alla guida e di guida automatizzata. L'unione tra le competenze di Mercedes-Benz nell'ingegneria e sicurezza automotive, e l'esperienza di NVIDIA nell'accelerated computing e nell'intelligenza artificiale, promette di accelerare la diffusione di veicoli sempre più autonomi.

Nel cuore del progetto, Mercedes-Benz integrerà il proprio sistema operativo MB.OS con NVIDIA Hyperion, una piattaforma avanzata composta da architettura di calcolo, sensori, software Alpamayo Stack e il rivoluzionario sistema di sicurezza Halos. Questo connubio mira non solo a rafforzare la sicurezza su strada, ma anche ad offrire nuove esperienze di guida.

Le due aziende guardano al futuro con l'obiettivo di trasformare radicalmente il modo in cui le persone interagiscono con i veicoli, affidandosi a tecnologie all'avanguardia e sviluppando soluzioni tailor-made, pensate per rispondere alle esigenze del prossimo decennio. L'integrazione di software avanzati con hardware di ultima generazione permetterà a Mercedes-Benz di offrire ai propri clienti veicoli sempre più intelligenti e sicuri.

La collaborazione riunisce le competenze di Mercedes‑Benz nell'ingegneria automotive e MB.OS con l'architettura di calcolo e sensori NVIDIA Hyperion, il software Alpamayo Stack e il sistema di sicurezza Halos, con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo dei veicoli automatizzati.

Con questa sinergia, Mercedes-Benz e NVIDIA consolidano la propria posizione tra i principali attori globali dell'auto connessa e automatizzata, segnando un passo importante verso una mobilità sempre più intelligente e sostenibile.